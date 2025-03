Las empresas reclaman a la Junta que la FP Dual atienda sus necesidades de mano de obra

«La FP Dual no está funcionando, no recoge ni mucho menos todas las necesidades que tenemos los empresarios», afirma Diego Hernández, presidente ... de la Confederación empresarial de la provincia de Cáceres (Coepca).

«Necesitamos una formación como la que se hace en Alemania, para elevar las prácticas del 35% al 75% para atender las demandas de mano de obra que tenemos, estamos hablando de oficios», dice Juan Manzano, presidente de la Federación regional de la pequeña y mediana empresa de construcción y afines de Extremadura (Pymecon).

La Formación Profesional Dual ha arrancado este curso en la región, lo que significa que las horas dedicadas a las prácticas en los centros de trabajo son más y que deben alcanzar a todos los alumnos que cursen los ciclos formativos.

Sobre el papel, las empresas, la administración y los centros educativos respaldan un modelo que a priori prepara más y mejor para acceder al mercado laboral. Pero sobre el terreno el sistema se está topando con dificultades para dar respuesta a las necesidades de mano de obra de las empresas y con muchas complicaciones también para encontrar empresas en las que los alumnos puedan realizar las prácticas.

«Electricistas, especialistas en mantenimiento de maquinaria, carpinteros, cristaleros, herreros, transportistas, colocadores de ladrillo visto, corcheros, torneros... Son perfiles de trabajadores que no tenemos, que necesitamos para que haya relevo en las empresas y que la FP Dual no está formando, por lo que no está dando respuesta a nuestras necesidades», expone el presidente de Coepca. «Por eso reclamamos una formación más flexible, que se ajuste realmente a lo que necesita cada empresa». Desde su punto de vista, «una FP Dual bien diseñada garantizará que los alumnos adquieran las competencias que realmente demandan las empresas, facilitando su incorporación al mercado laboral y asegurando una contratación efectiva».

Para ello, Coepca reclama «cursos de formación exprés, porque no todo requiere dos cursos», y Pymecon más horas de prácticas en los centros de trabajo. «Hacen falta albañiles, carpinteros, fontaneros, es decir, oficios que se tienen que adquirir en la empresa y se tienen que adaptar a la empresa, porque si esto se enseña en los institutos no será atractivo para los jóvenes», opina Juan Manzano.

Pero precisamente encontrar empresas para que todos los alumnos puedan realizar prácticas es una de las mayores dificultades del modelo.

Incentivos

No solo por las características del tejido empresarial extremeño, integrado en buena medida por autónomos y microempresas y por tanto con pocos grandes centros de trabajo en el que muchos alumnos puedan realizar prácticas, sino también por el desfase entre teoría y práctica en algunos casos y los costes que conlleva la FP Dual en todos.

«Los alumnos empiezan a hacer las prácticas sin tener aún los conocimientos para ello», critica Diego Hernández. «De poco sirve que una alumna de Peluquería haga prácticas si aún no le han enseñando ninguna técnica», indica la directora de un instituto. «Y es algo que está ocurriendo».

Además del desfase entre teoría y práctica en algunos casos, «porque hay ciclos formativos que funcionan muy bien, hay que dar una respuesta también a los esfuerzos a coste cero que tienen que asumir los empresarios», reclama Javier Peinado, secretario general de la Confederación regional empresarial extremeña (Creex).

«Formar implica pérdida de producción, riesgos laborales, costes de instructores y equipamiento. Los empresarios queremos formar, pero necesitamos apoyo para asumir los costes», argumenta Diego Hernández.

Una solicitud que la Creex realizó antes del inicio del curso escolar. «No hemos solicitado ninguna cuantía concreta a la Junta, pero sí la posibilidad de que en función de las empresas y los ciclos se determinen unos criterios para la concesión de ayudas», explica Javier Peinado. «Podemos pensar que con esta formación estamos sembrando para recoger, pero las empresas pequeñas sobre todo necesitan que se les ayude», insiste el secretario general de la Creex.

El incentivo económico podría conllevar que más empresas se sumaran a la FP Dual, ampliando por tanto las posibilidades de prácticas de los alumnos. La Consejería de Educación asegura que el 100% de los primeros cursos de los ciclos formativos están dualizados, que la implantación en los segundos es del 40% y que el próximo curso llegará a todos.

Pero reconoce que garantizar las prácticas a todos los alumnos no está resultando una tarea fácil, a pesar de que se han aumentado las horas para esta tarea a los prospectores en los centros y se han facilitado los trámites para que los convenios de colaboración puedan firmarse entre empresas y centros educativos.

En revisión

Aun así, «en casos puntuales en los que hay problemas, se está intercediendo ante empresas o entidades públicas que puedan recibir alumnado (SES, otras consejerías, ministerios, diputaciones, ayuntamientos...), buscando ampliar la colaboración con todas ellas», indica Educación.

No obstante, con el fin de mejorar la adecuación de la formación a las empresas, «hemos empezado el calendario de contactos para el análisis de las necesidades de los sectores y la prospección de perfiles». Un primer encuentro con las cámaras de comercio y la Creex en el que se ha acordado, avanza Educación, «mantener abierto un formulario destinado a que las empresas comuniquen a la administración las necesidades de personal cualificado y diseñar acciones de difusión del proceso de dualización de la FP y ponerlas al servicio de las empresas extremeñas».