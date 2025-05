Las empresas demandan talento para enfrentarse a la transición energética

José M. Martín Badajoz Viernes, 29 de septiembre 2023, 21:17 | Actualizado 22:35h. Comenta Compartir

No solo las directivas europeas demandan una transformación en la forma de producir de las empresas, la sociedad es cada vez más exigente en términos de sostenibilidad. La transición energética es ya una realidad y las compañías tienen claro que deben adaptarse a ella. «Viene un tsunami regulatorio verde, pero debemos entender que el cliente también está cambiando», marcó el punto de inicio Isabel Puig, directora de Coordinación Institucional de Santander España.

En base a esa premisa, completada con otros aspectos que componen el contexto económico y social actual, como la escasez de mano de obra que sufren múltiples sectores o la necesaria transformación digital que deben afrontar las empresas, se presentó el debate dentro del Foro Perspectivas Empresariales, organizado por HOY y Banco Santander, que se desarrolló en la mañana de ayer en Badajoz.

Mar Domínguez, directora de HOY, fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes, más de dos centenares de representantes del tejido empresarial extremeño. Sobre ellos situó una pesada carga: «El avance de nuestras empresas es imprescindible para afianzar el desarrollo de la economía de nuestra región», dijo.

En la misma dirección apuntó Justiniano Cortés, director territorial de Banco Santander en Extremadura, que pese a mencionar la desaceleración económica que ya se está notando, destacó la importancia de la recuperación que están viviendo sectores como el turismo. «El presente es complejo, con muchos retos y con muchas oportunidades», ahondó Cortés tras referirse, por un lado, a los efectos que tiene la inflación en las empresas o, por el otro, a las posibilidades que una economía descarbonizada puede crear en el territorio extremeño.

A la radiografía del panorama económico de la región contribuyó Celina Pérez, directora general de Empresa y la representante de la Administración Pública en la mesa de debate: la escasa industrialización, el escaso tamaño de las empresas y sus dificultades para crecer, la elevada tasa de paro, el menor crecimiento del PIB, la poca intensidad digital o la reducida inversión extranjera fueron mencionados entre los puntos débiles de Extremadura.

Por ello, Pérez expuso que las líneas de trabajo de la Consejería de Economía irán destinadas a revertir esa realidad y a conseguir diversificar los destinos internacionales de las exportaciones extremeñas, así como los productos exportados. «La transformación digital es la que va a ayudarnos a escalar a las pymes y hacerlas más competitivas», manifestó la directora general de Empresa.

Ahondó Guillermo Santamaría, consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, en la importancia de este proceso. «Vamos a ayudar a las empresas mediante la digitalización y las nuevas tecnologías a ser más competitivos, escalables e internacionalizables», expuso en su intervención en la clausura del foro.

Al respecto, demandó Miguel Ángel Leal, CEO de CL Grupo Industrial, presidente de la Asociación de Empresa Familiar y el encargado de representar a la empresa en el foro, «un entorno fiscal favorable, como ya se ha demostrado en otros territorios, que permite a las empresas ganar tamaño».

No se olvidó Leal de la digitalización, que considera fundamental para dar a los nómadas digitales la oportunidad de instalarse en Extremadura. «Debemos saber cómo afrontar la revolución digital y de las nuevas energías; no puede suceder como con la revolución de los chips, que nos pasó por los lados», declaró Leal. Aunque advirtió de que no todo vale. «La digitalización es el camino para ser mucho más eficientes, pero para digitalizar una empresa debe tener bien hechas todas sus estructuras y saber hacia dónde va, porque si no es así solo tendrá herramientas muy caras que se quedan sin usar», declaró.

Sí hubo acuerdo en que la digitalización serviría, por tanto, para atraer talento a la región y para que las empresas dispongan de los profesionales cualificados que requieren para enfrentarse a la transición energética y a la hora de identificar el exceso de burocracia como un problema.

Otro de los temas que propuso Puig, en su condición de moderadora fue el del fomento de la cultura empresarial. En este punto, Agustín García, doctor en Economía, vicerrector del área económica de la Universidad de Extremadura y representante del mundo académico en el foro, reconoció que este es el primer curso de su carrera docente en el que ninguno de sus alumnos le ha manifestado la intención de montar un negocio. «Hay una evidente falta de emprendimiento en nuestros jóvenes», indicó con cierta preocupación.

Abogó el doctor en Economía por crear las condiciones que favorezcan la iniciativa empresarial y entre ellas mencionó el déficit de ciertas infraestructuras que tiene Extremadura. «Llevamos años insistiendo en el AVE, pero no va a ser la solución a los problemas de movilidad interna que hay en la región», concretó.

Creación de empleo

El acto lo cerró el consejero de Economía, que se mostró «gratamente sorprendido por la cantidad de empresarios y el nivel y la capacidad de convocatoria y HOY y de Santander», afirmó.

A los asistentes al foro situó el consejero en el centro de la políticas que pretende desarrollar desde sus competencias: «Vosotros, los empresarios, tenéis que ser los verdaderos protagonistas del cambio que queremos dar desde el Gobierno de María Guardiola».

Insistió Santamaría en uno de los cambios que ha supuesto la configuración del actual Ejecutivo regional: unir las atribuciones de economía y de empleo en la misma consejería. «Vamos a apostar por las empresas, porque es apostar por el empleo. Los que crean empleo en esta tierra sois los empresarios y tenemos que ayudaros», comentó.

En ese sentido, se comprometió a escuchar a los empresarios para conocer sus necesidades y que estas sirvan para diseñar las políticas activas de empleo y la formación para el empleo. «Resulta que los empresarios no encuentran profesionales en la construcción ni en el mundo tecnológico ni en la mayoría de los sectores», lamentó Santamaría.

Sin embargo se declaró optimista y considera que los cambios que están efectuando ya se empiezan a dejar signos positivos. Dos datos ofreció: «Según un informe de la Universidad de Extremadura de coyuntura económica y de previsión de PIB trimestral en tiempo real, nuestra región es la que más crece en el tercer trimestre». A este añadió que: «La confianza empresarial en Extremadura ha crecido el doble que la media nacional».