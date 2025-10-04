20 empresas asumen la gestión de 930 plazas concertadas en residencias privadas

Son 20 empresas las que repartidas por la geografía extremeña, por las diferentes áreas de salud, asumirán la gestión de las 930 plazas ... que financiará la Junta en los centros residenciales privados. Una concertación que se realizará finalmente con un gasto inferior al fijado de salida.

El Gobierno regional ha subido de manera notable el presupuesto destinado a la concertación de plazas de dependencia en residencias privadas este año. La licitación incrementó un 38% de media el precio por plaza y día, con un presupuesto global de 124.355.530 euros para la concertación de 930 plazas durante cinco años.

De esta cuantía, 74.640.559,20 euros, para tres años de contrato, son los que han centrado el concurso, el resto está previsto para asumir la ampliación de los acuerdos durante dos años más de prórroga que se permiten.

Pero tras la presentación de las ofertas por parte de las empresas del sector y la resolución de la mesa de contratación, la concertación de las 930 plazas se han adjudicado para los tres años de contrato iniciales por un total de 50.491.404 euros, lo que supone una rebaja superior a los 24 millones de euros para las arcas públicas.

Una cuantía que permitirá reducir a la baja el presupuesto inicial destinado a la concertación aunque se amplíen los contratos en vigor a los cinco máximo que se establecen, incluidos los dos de prórroga. Un ahorro que ha sido posible por las ofertas a la baja que han presentado las empresas que han concurrido a la licitación.

No obstante, «a pesar de esta reducción, tenemos que destacar que los precios han mejorado de manera importante, que en este concurso se ha atendido una reivindicación histórica del sector», valora José Antonio Campón, presidente de la Asociación de residencias privadas de Extremadura (Asorex), la entidad que en la comunidad aglutina al mayor número de residencias privadas, con un total de 3.500 plazas en 34 centros.

Cabe recordar que son cuatro tipos de camas las que se conciertan en residencias, en función del grado de dependencia y de los cuidados sanitarios que requiera el usuario. En la región hay 303 residencias de las que 222 son públicas y suman en total 15.400 plazas. De este total, alrededor de 1.200 son las que concierta la Junta y la inmensa mayoría, 930 en este concurso, del tipo 2 y 3. Los otros dos tipos que hay, 1 y 4, saldrán en concursos diferentes.

Un precio mínimo

Con la subida en los precios que se ha plasmado en este concurso, «el dinero que recibamos ahora de la Junta por cada plaza concertada en nuestras residencias sí alcanzará los costes, lo que hasta ahora no ocurría», explica Juan Carlos Campón. «Y esto lógicamente lo valoramos mucho».

Pero el presidente de Asorex considera que aún queda margen para mejorar en la financiación de las plazas concertadas en las residencias privadas de Extremadura y reclama avanzar en la elaboración de acuerdo marco que fije un precio mínimo, por debajo del cual ningún licitador pueda concurrir.

«Abogamos por un cambio de modelo que evite los concursos, que al final son una subasta, que fije un precio mínimo por plaza por debajo del cual no se pueda ofertar, porque con la atención a los mayores no se puede mercadear», argumenta. «Insistimos en la necesidad de avanzar en la puesta en marcha de otro modelo, que fije un precio mínimo por plaza y que permita, además, una revisión de los precios si se incrementan los gastos», añade Campón.

«Porque lo que no ha cambiado en la licitación actual, a pesar de las mejoras notables que se han introducido, es que el precio sea variable». De este modo, lamenta el presidente de Asorex, «pase lo que pase en los próximos cinco años, seguiremos cobrando lo mismo por plaza, aunque tengamos que abordar mejoras laborables y asumir otros gastos».