HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 4 de octubre, en Extremadura?
Juan Carlos Campón, presidente de la Asociación de residencias privadas de Extremadura. HOY

20 empresas asumen la gestión de 930 plazas concertadas en residencias privadas

La Junta fijó en 74,6 millones de euros el precio de licitación y la adjudicación ha rebajado el gasto a 50,4

A. B. Hernández

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:54

Comenta

Son 20 empresas las que repartidas por la geografía extremeña, por las diferentes áreas de salud, asumirán la gestión de las 930 plazas ... que financiará la Junta en los centros residenciales privados. Una concertación que se realizará finalmente con un gasto inferior al fijado de salida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  2. 2 Campomayor florece de nuevo: vuelve su Fiesta de las Flores
  3. 3

    Los exámenes de las oposiciones de la Junta se celebrarán en el primer semestre de 2026
  4. 4 No es Santorini: este idílico rincón está en un pueblo de Extremadura de poco más de mil habitantes
  5. 5 Grandes retenciones en la Ex-101 para acceder a la Feria de Zafra
  6. 6 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  7. 7 Un hombre sufre la fractura de un brazo en el choque de un autobús urbano con un coche en Badajoz
  8. 8 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  9. 9

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  10. 10 Cáceres enloquece con el brunch

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy 20 empresas asumen la gestión de 930 plazas concertadas en residencias privadas

20 empresas asumen la gestión de 930 plazas concertadas en residencias privadas