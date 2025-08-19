HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sánchez anuncia en Extremadura que declarará zona catastrófica las áreas quemadas por el fuego
Beatriz Magro y Nuria Morales, dueñas de Komvida Kombucha, SL. HOY

La empresa extremeña Komvida Kombucha recibe el premio 'Alimentos de España'

La empresa de Fregenal de la Sierra ha sido galardona por el Ministerio de Agricultura en la XXXVII edición de los Premios Alimentos de España por su internacionalización

Alba Alcázar Crespo

Martes, 19 de agosto 2025, 12:42

El Premio 'Alimentos de España', convocado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desde 1987, ha alcanzado este 2025 su XXXVII edición ... . Entre los galardonados, se encuentra la empresa pacense, concretamente de Fregenal de la Sierra, Komvida Kombucha, SL.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  2. 2 «El de Jarilla es un incendio nunca conocido»
  3. 3 El megaincendio de Jarilla llega a Salamanca y se complica en el Valle del Jerte
  4. 4 Detenido un hombre por provocar un incendio que obligó a cortar el Puente Real de Badajoz
  5. 5 El empresario Pedro Díaz, tercer fallecido por las altas temperaturas este verano en Extremadura
  6. 6 Cabezuela del Valle y Jerte, la zona que más preocupa ahora en el incendio de Jarilla
  7. 7 Polémica por los fuegos artificiales en Jaraíz de la Vera durante el incendio de Cuacos de Yuste: «Irresponsabilidad y falta de empatía»
  8. 8 Recomiendan usar mascarilla a la población vulnerable en Cáceres ciudad por la presencia de humo
  9. 9 Muere atropellado un ciclista en la N-630, en el término de Torremejía
  10. 10 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La empresa extremeña Komvida Kombucha recibe el premio 'Alimentos de España'

La empresa extremeña Komvida Kombucha recibe el premio &#039;Alimentos de España&#039;