La empresa extremeña Komvida Kombucha recibe el premio 'Alimentos de España'

El Premio 'Alimentos de España', convocado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desde 1987, ha alcanzado este 2025 su XXXVII edición ... . Entre los galardonados, se encuentra la empresa pacense, concretamente de Fregenal de la Sierra, Komvida Kombucha, SL.

El principal objetivo de este premio es reconocer y promover el trabajo de los profesionales y entidades que impulsan la cadena alimentaria española, destacando su labor en ámbitos como la producción, transformación, comercialización, innovación, desarrollo rural, sostenibilidad medioambiental, internacionalización y promoción de alimentos de calidad.

La empresa Komvida Kombucha ha sido distinguida en la categoría de 'Alimentos de España a la Internacionalización Alimentaria', que reconoce el esfuerzo de las empresas alimentarias, organizaciones o asociaciones por acceder, desarrollar y consolidar su presencia en el mercado internacional.

Esta bebida se puede comprar en España, Portugal, Eslovaquia, Chequia, Hungría, Polonia, Estados Unidos y Panamá.

Otros premios recibidos Premios EmprendedorXXI: Komvida Kombucha fue reconocida en los Premios EmprendedorXXI en Extremadura, impulsados por CaixaBank a través de DayOne, su división especializada para empresas de tecnología, innovación y sus inversores, y cootorgados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de Enisa.

CaixaBank Premio Empresaria: Beatriz Magro, CEO y cofundadora de Komvida Kombucha, fue galardonada con el CaixaBank Premio Empresaria en la Dirección Territorial de Castilla-La Mancha y Extremadura. Este premio reconoce la excelencia profesional de empresarias por su trayectoria, visión estratégica, capacidad de innovación y liderazgo transformador.

Premio a la Mejor Iniciativa Emprendedora del Sur de España: En 2024, Komvida recibió el Premio a la Mejor Iniciativa Emprendedora del Sur de España en la V edición de los Premios PEC de CESUR. Este galardón reconoce la innovación y el impacto positivo de la marca en la economía del sur de España.

Origen de Komvida Kombucha

Kombida Kombucha es una empresa extremeña fundada en 2017 por Beatriz Magro y Nuria Morales en Fregenal de la Sierra, un pequeño municipio de Badajoz. Ambas emprendedoras, amigas de la infancia, decidieron crear una alternativa saludable a los refrescos tradicionales tras descubrir la kombucha durante un viaje de Beatriz a California. Inspiradas por esta bebida ancestral de té fermentado, comenzaron a elaborar su propia versión en un desván familiar, utilizando ingredientes ecológicos.

Desde sus inicios, Komvida ha apostado por la producción local y sostenible, empleando principalmente a mujeres del medio rural y contribuyendo al desarrollo económico de su comunidad. La empresa ha logrado posicionarse como líder en el mercado español y europeo de kombucha.