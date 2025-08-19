La empresa extremeña Komvida Kombucha recibe el premio 'Alimentos de España'
La empresa de Fregenal de la Sierra ha sido galardona por el Ministerio de Agricultura en la XXXVII edición de los Premios Alimentos de España por su internacionalización
Alba Alcázar Crespo
Martes, 19 de agosto 2025, 12:42
El Premio 'Alimentos de España', convocado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desde 1987, ha alcanzado este 2025 su XXXVII edición ... . Entre los galardonados, se encuentra la empresa pacense, concretamente de Fregenal de la Sierra, Komvida Kombucha, SL.
El principal objetivo de este premio es reconocer y promover el trabajo de los profesionales y entidades que impulsan la cadena alimentaria española, destacando su labor en ámbitos como la producción, transformación, comercialización, innovación, desarrollo rural, sostenibilidad medioambiental, internacionalización y promoción de alimentos de calidad.
La empresa Komvida Kombucha ha sido distinguida en la categoría de 'Alimentos de España a la Internacionalización Alimentaria', que reconoce el esfuerzo de las empresas alimentarias, organizaciones o asociaciones por acceder, desarrollar y consolidar su presencia en el mercado internacional.
Esta bebida se puede comprar en España, Portugal, Eslovaquia, Chequia, Hungría, Polonia, Estados Unidos y Panamá.
Otros premios recibidos
-
Premios EmprendedorXXI: Komvida Kombucha fue reconocida en los Premios EmprendedorXXI en Extremadura, impulsados por CaixaBank a través de DayOne, su división especializada para empresas de tecnología, innovación y sus inversores, y cootorgados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de Enisa.
-
CaixaBank Premio Empresaria: Beatriz Magro, CEO y cofundadora de Komvida Kombucha, fue galardonada con el CaixaBank Premio Empresaria en la Dirección Territorial de Castilla-La Mancha y Extremadura. Este premio reconoce la excelencia profesional de empresarias por su trayectoria, visión estratégica, capacidad de innovación y liderazgo transformador.
-
Premio a la Mejor Iniciativa Emprendedora del Sur de España: En 2024, Komvida recibió el Premio a la Mejor Iniciativa Emprendedora del Sur de España en la V edición de los Premios PEC de CESUR. Este galardón reconoce la innovación y el impacto positivo de la marca en la economía del sur de España.
Origen de Komvida Kombucha
Kombida Kombucha es una empresa extremeña fundada en 2017 por Beatriz Magro y Nuria Morales en Fregenal de la Sierra, un pequeño municipio de Badajoz. Ambas emprendedoras, amigas de la infancia, decidieron crear una alternativa saludable a los refrescos tradicionales tras descubrir la kombucha durante un viaje de Beatriz a California. Inspiradas por esta bebida ancestral de té fermentado, comenzaron a elaborar su propia versión en un desván familiar, utilizando ingredientes ecológicos.
Desde sus inicios, Komvida ha apostado por la producción local y sostenible, empleando principalmente a mujeres del medio rural y contribuyendo al desarrollo económico de su comunidad. La empresa ha logrado posicionarse como líder en el mercado español y europeo de kombucha.
