La emotiva despedida de un instituto a una profesora extremeña que vuelve a casa tras nueve años

Irene Toribio Miércoles, 18 de junio 2025, 10:44 Comenta Compartir

«Vuelve a casa» porque María Durán es de Badajoz y acaba de conseguir su destino en la ciudad, pero Montijo también lo ha sido durante muchos años. María, que es profesora de Biología y Geología y responsable del departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias, deja el IES Extremadura de la localidad pacense después de casi diez años acompañando a cientos de alumnos que han pasado por sus pasillos. Han sido tantos años compartidos con alumnos y equipo del centro docente, que Durán ha dejado huella, y así lo demuestra el emotivo vídeo que ha compartido el propio instituto en el que nos dejan ser testigo del bonito homenaje que le han preparado desde el centro para despedirla.

«Hoy, después de 9 años en el IES Extremadura, despedimos a María Durán, profesora de Biología y Geología y responsable del departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias. Con este bonito homenaje, organizado por nuestros alumnos y profesores; con un fotocall digno de cualquier celebración de extraescolares, su propia canción y antiguos alumnos y profesores que no se lo han querido perder, solo queremos transmitirle nuestro cariño y desearle mucha suerte en su próximo destino. Gracias por todo, María«, escriben en su cuenta oficial de Instagram.

Han sido nueve años en los que María solo tiene palabras de agradecimiento. «Llevo 9 años en Montijo en comisión, no era mi plaza pero he estado tan bien, tan feliz que no pensaba en irme. No esperaba que me dieran tan pronto el destino en Badajoz«, nos cuenta a este diario.

Solo hace falta echar un vistazo a la multitud de comentarios que han inundado el post del IES Extremadura para comprobar cuánto quieren a la que siempre será su profesora, esté en el centro en el que esté. «Inevitable no emocionarse. Es maravilloso que dejes esa huella! Mucha suerte en la nueva etapa aunque con tu luz no la necesitas», le escribe una usuaria de Instagram.

La propia María, que también es 'influencer' en redes sociales (cuenta con más de 45 mil seguidores en Instagram, donde es reconocida como 'my_textile_dreams'), ha desvelado cómo se siente con su marcha: «Me siento tan afortunada y me voy con el corazón lleno de amor, recuerdos y experiencias inolvidables», comienza diciendo. «Gracias a un alumnado fantástico, que a lo largo de todos estos años me ha hecho disfrutar día a día de mi vocación, en cada clase, en cada viaje; de los que he aprendido mucho más de lo que he enseñado y que me llevo para siempre. A mis compañeros y amigos por seguir cada una de mis locuras, por hacer del día a día una rutina maravillosa, por cada desayuno y celebración, por las risa y los llantos… Al equipo directivo por confiar en mí y haberlo hecho todo tan fácil«, añade en un emocionante texto que ha hecho público en sus redes. Y termina diciendo: »Y Montijo y todas las familias que me han acogido y transmitido tanto cariño en estos años. GRACIAS, GRACIAS y siempre GRACIA️S. El IES Extremadura siempre será parte de mi«.

Ahora María ha logrado su plaza en el IES Rodríguez Moñino, de Badajoz, un nuevo destino para el que le deseamos toda la suerte del mundo.