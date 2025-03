–Cuál es su afición favorita?

–Tengo bastantes, me gusta pasear, leer, viajar y comer. Pero quizás, como afición favorita, aunque pueda sonar extraño, ... elegiría ver películas navideñas.

–¿Desde cuándo la practica?

–Es algo que comencé a practicar cuando era adolescente, pero que lejos de ir a menos, con el paso de los años es una afición a la que cada vez dedico más tiempo.

–¿Por qué?

–Pues lo cierto es que lo hago porque me encantan los paisajes y decorados navideños que salen en las películas, el ambiente que se repira en todas ellas y, especialmente, las historias que se cuentan, que son entrañables, tiernas y tienen un final feliz. Son como un cuento todas ellas, en las que en realidad sabes cuál va a ser ese final feliz, pero no importa, porque es el que quieres ver. Creo que es algo que nos ayuda a evadirnos un poco del día a día, de dejar por un momento al lado preocupaciones y problemas, olvidarnos aunque sea solo durante poco más de una hora de una realidad cotidiana que a veces no es tan bonita, que habitualmente no lo es, de hecho.

–¿Se la inculcó alguien o algo en concreto?

–Comenzó una amiga y después otras nos fuimos sumando y yo continúo con la afición.

–¿Cuánto tiempo le dedica a la semana, al mes?

–Es una afición que, por razones evidentes, se ciñe a un periodo concreto cada año pero que va mucho más allá de la Navidad en mi caso, porque en cuanto empieza el frío me meto en ambiente. De tal modo que puedo empezar a ver películas navideñas a comienzos de noviembre y finalizar cuando acaba enero.

–¿Participa o forma parte de algún colectivo?

–No, no creo que haya mucha gente que tenga mi afición o ninguna asociación de amigos de las películas navideñas que yo conozca, la verdad, pero en cualquier caso es algo que comparto con mis amigas.

–¿Qué tipo de satisfacciones ha tenido: le ha hecho conocer gente, nuevos amigos, viajar…?

–La satisfacción diría que es exclusivamente personal y momentánea, porque me relaja el espíritu y me anima el alma. Es algo que me hace sentir bien, que me hace sonreír y que por eso tengo la firme decisión de continuar haciendo mientras pueda.

–¿Ha tenido algún premio o reconocimiento?

–No, es una afición que practico en la intimidad, no conozco tampoco ninguna competición al respecto ni tampoco tengo claro que participara en ella, la verdad.

–¿Le ha supuesto algún problema o inconveniente alguna vez: quejas de la familia, restarle tiempo, ocupar espacio en casa…?

–Diría que no, porque tampoco he dejado de hacer otros planes con familia o amigos por ver películas navideñas. Además es algo que hago en mi casa y no molesto a nadie.

–¿Le ha costado dinero, cuánto? ¿Ha ganado dinero con su afición?

–Más allá de las suscripciones a las diferentes plataformas para tener acceso al mayor número de películas navideñas, no es una afición costosa. Y, claro, no he ganado tampoco dinero con esta afición. Pero no me importaría que me contrataran como crítica de películas navideñas, por ejemplo. Sería un trabajo con el que disfrutaría, sin ninguna duda, un montón.

–¿Por qué la recomendaría a otras personas?

–Porque creo que en estos tiempos que corren, en los que vamos demasiado deprisa y en los que la realidad que nos envuelve en mayor o menor medida nos genera tensión, estrés o ansiedad, es una afición que relaja y que ayuda a ver el mundo de una manera diferente, más positiva. Y sea real o no, considero que es necesario.

–¿Ha tenido otras aficiones?

–La mayor de todas diría que son las manualidades, me han entusiasmado desde pequeña y tanto es así que, al final, podría decir que se han convertido en mi trabajo. Soy diseñadora de joyas y esto está directamente relacionado con mi afición por crear cosas.