El Gobierno que preside María Guardiola ha abierto esta semana la negociación con los grupos parlamentarios para la aprobación de los Presupuestos autonómicos de 2025, ... una prueba de fuerza después de quedarse en minoría en la Asamblea de Extremadrua.

–Tras la ruptura del Gobierno de coalición con Vox, ¿espera seguir contando con esa formación para llegar a un acuerdo y conseguir su voto a favor?

–Con todos. Son unos Presupuestos que van a continuar cambiando Extremadura. Van a permitir mejorar la educación y la sanidad, que es lo que nos demandan los ciudadanos. El tema de Cataluña puede generar debate, pero cuando llegas a casa quieres tener ayuda para atender a personas en situación de dependencia, que me den una cita rápido en el hospital, que mis hijos inicien el colegio y no se caiga… Estos Presupuestos van a tener una mayor dotación y se van a destinar a lo importante. Creo que a ningún extremeño le van a parecer mal estas cuentas; espero salir con un pleno de la Asamblea.

–¿Están dispuestos a deshacer políticas como la supresión del impuesto de patrimonio, como pide el PSOE?

–No, ni un paso atrás. La fiscalidad es clave y es algo que no surge de la noche a la mañana. Esto viene de muchos años de reivindicaciones fundamentadas en estudios jurídicos. No creo que a ningún extremeño que gane 1.000 euros le parezca mal lo que hemos hecho. Ni que por un impacto recaudatorio de 5 millones de euros se enjuicie la toma de decisiones en materia tributaria, en un Presupuesto de 8.144 millones. Si eliminar el impuesto de patrimonio me da una herramienta para atraer y retener población, que estamos en una emergencia demográfica, la pongo encima de la mesa. Pero también porque no creo en ese impuesto, que no existe en otros países.

–¿Seguirán por tanto en la misma línea en fiscalidad?

–No hay ninguna posibilidad de cambio en la política fiscal, porque vamos hacia una fiscalidad mucho más justa. Cuando hablan de 70 millones a los ricos, me parece aberrante. La estimación de la bajada en la tarifa en los dos primeros tramos era de 40 millones, y con los datos de la liquidación no supera ni 30 millones. Y estás dando ese importe a contribuyentes que tienen 20.000 euros de base imponible. Son rentas limitadas, y para las altas no ha tenido ningún impacto. Las medidas que irán en el Presupuesto de 2025 ya las anunció la presidenta, y son la posibilidad de deducciones fiscales para nuevos residentes en Extremadura. Si esto pone fin a la emergencia demográfica... Esto es una sangría. Tendríamos que tener en torno a 3 millones de habitantes y estamos en 1 millón y bajando.