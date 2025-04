Abel Bautista (Montijo, 1987) es más que lo que reza su cargo, consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social. Aunque no lo diga el ... cartel de la puerta de su despacho, a pocos metros del de la presidenta, María Guardiola, Bautista ejerce de facto de vicepresidente del ejecutivo regional desde que el PP tomó las riendas del gobierno autonómico, hace año y medio. Antes, ya se había convertido en el número 2 de los populares extremeños como secretario general.

–¿Qué porcentaje le daría a que Extremadura tiene nuevos presupuestos en 2025?

–El porcentaje no lo puede calcular un Gobierno cuando depende de todas las partes. Que haya presupuestos depende de los grupos parlamentarios, pero el Gobierno ha hecho su trabajo, que es presentarlos, a tiempo y de forma ambiciosa y generosa, negociando con todas las partes.

–Han negociado sobre todo con Vox. ¿Ha habido conversaciones en navidades tras rechazar ellos presentar enmiendas?

–No. Ellos dieron por finalizada de manera abrupta la negociación porque lo normal era que presentaran sus enmiendas parciales, para luego dialogar y establecer una postura común. Pero si una llamada de Abascal es la que cambia la negociación con independencia de que estuviera cerrada en un 90% y que fuera buena para Extremadura, evidentemente ya no hay nada más de lo que hablar. Ellos dependen de Madrid, de personas que conocen Extremadura por las fotos que verán en Instagram, pero que no conocen las necesidades de los extremeños. Nosotros dependemos y nos debemos a los extremeños.

Negociación «Vox depende de personas que conocen Extremadura por las fotos de Instagram»

–¿La inmigración ha sido el punto de desacuerdo?

–Cuando negocias en varias reuniones, cada día van cambiando los documentos con nuevas propuestas a las que el Gobierno sin embargo va dando respuestas; pero llega el último día antes de la presentación de las enmiendas parciales y las nuevas reivindicaciones son puestas a martillazos para romper una negociación. Estamos de acuerdo en una postura común en materia de inmigración, pero no cuando se lleva a lo ridículo y a incumplir la Constitución.

–¿Se refiere a consultas sobre los inmigrantes por localidades?

–Efectivamente, consultas populares para que se pregunte si están de acuerdo con la presencia de inmigrantes en sus municipios, o si se sienten seguros. Tenemos una postura común, que es una inmigración regulada, legal, una inmigración con una política que el presidente del Gobierno tiene que hacer y no hace, como es el control de fronteras, y ahí nos podemos encontrar; pero ellos han extremado las posiciones con una única estrategia, que es captar a los votantes del Partido Popular que puedan estar más a la derecha. Vox está en tacticismos electorales. Cuando entra en juego quitarnos un bocado en lugar de trabajar por la mejora de la región, es cuando no tenemos nada de qué hablar, si además lo que proponen está fuera de la ley.

–Se ha publicado que Vox pidió entrar de nuevo en el Gobierno y ellos lo niegan. ¿Lo pidieron?

–Tiene la copia del documento que nos pasan, y ahí está el nombramiento de consejeros independientes que velen por el cumplimiento de los acuerdos. Eso es querer entrar en el Gobierno.

–PP y Vox parecen mantener una relación de amor-odio.

–No tengo nada que achacar a los diputados de Vox en Extremadura y entiendo que han negociado de manera sincera pensando que el acuerdo era posible, pero creo que a nivel político debería haber un punto en el que ellos se nieguen a aceptar determinadas cuestiones que van en perjuicio de Extremadura, y eso sí se lo achaco porque dan la espalda a un presupuesto que baja impuestos a las familias, a los autónomos, y que devuelven 20 millones más a los bolsillos de los extremeños.

Dirigentes nacionales

–¿Han participado dirigentes de Madrid en las negociaciones como sucedió para la investidura?

–Sí, aquí ha venido en tres ocasiones una interlocutora de la sede nacional de Vox (Montserrat Lluis, vicesecretaria de Acción de Gobierno), tampoco con un poder de decisión para cerrar un acuerdo.

Autonomía «Nunca jamás, Génova o Feijóo se han metido en nada que tenga que ver con Extremadura»

–¿El PP de Extremadura es libre al 100% para negociar y no solo los presupuestos?

–Absolutamente. La presidenta María Guardiola cuenta con independencia y autonomía para llevar a cabo cualquier acuerdo en beneficio de su tierra. Nunca jamás, Génova o el presidente Feijóo, como queramos decir, se ha metido en nada que tenga que ver con Extremadura. Nuestro partido a nivel nacional entiende y respeta las cuestiones territoriales, otra cosa es que en ocasiones quiera entender el contexto de las cuestiones que se puedan hablar. Pero distinto es que llamen para imponer algo, como sucede en Vox; eso no ha ocurrido nunca con el PP y Extremadura.

–¿Hay posibilidad de negociar los presupuestos con el PSOE?

–Eso hay que preguntárselo a ellos. Por nuestra parte, estamos dispuestos a ver qué enmiendas suyas se pueden incorporar. Es evidente que en cualquier negociación hay que hacer concesiones, pero tendrán que ser ellos los que marquen su camino de oposición. El PP se abstuvo en 2015 con Vara para tener los presupuestos y se puso de ejemplo en toda España.

–Si no se aprueban los presupuestos, ¿la opción es la prórroga o convocar elecciones?

–Bueno, las opciones siempre van a estar vivas hasta que la presidenta tome la decisión definitiva. Si pensara solo en su situación personal y en la de su partido, y en la del resto, convocaría elecciones. Es algo evidente cuando tienes a tu adversario debilitado, sin líder, y en cambio tú estás creciendo en las encuestas de intención de voto y los datos acompañan, como el último del paro. El modelo de Guardiola funciona. Esa situación le llevaría a convocar elecciones, pero de lo que se trata es de si le viene bien a Extremadura. Entiendo que la presidenta está debatiéndose entre una cosa o la otra en función de lo que mejor considere para la región; está hablando con muchísima gente, escuchando a sectores, empresarios, lo que hizo cuando quiso ser presidenta, y luego tomará su decisión.

Encuestas «El 60% nos dice que Guardiola es quien mejor defiende Extremadura, por encima de las siglas»

–¿Pero es una posibilidad real que votemos en 2025?

–Por supuesto que es una posibilidad real.

–¿En primavera?

–Bueno... es una probabilidad pero quizás no se convierta en realidad porque no sea lo mejor para Extremadura, haya que ser responsable y mostrarse ante los extremeños como una opción estable y de certidumbre. Agotar la legislatura para presentarnos en 2027 con una hoja de servicio completa de cuatro años es lo normal en Extremadura.

–¿La respuesta a esas consultas es que no es el momento de volver a las urnas y que es mejor la estabilidad?

–Las respuestas que recibimos son que se convoquen elecciones. Le hablo de sindicatos, de asociaciones de empresarios, de colectivos que te dicen que lo mejor es que la ciudadanía se pronuncie, pero es la presidenta la que tomará la decisión e insisto en que lo hará pensando en Extremadura.

–¿Qué dicen los sondeos del PP?

–Hay una tendencia muy positiva de crecimiento de la presidenta, y la pregunta más interesante de todas, porque luego marca la intención de voto, es quién considera usted que defiende mejor los intereses de Extremadura, y más del 60% contesta que es María Guardiola quien lo hace, por encima de siglas y de ideologías. Este era el objetivo y se puede decir que se ha conseguido en solo año y medio.

–Parece que el PP sube por un trasvase de votantes no tan ideologizado del PSOE, pero en cambio para sus intereses el fallo es que no logran quitar apoyo a Vox. ¿Es así?

–Yo soy un firme defensor de que las elecciones se ganan en el centro, porque además es lo que te da la racionalidad. El perfil de personas que unas veces han podido votar una opción y otra vez a otra es el que construye Extremadura desde la moderación, y es el perfil que a nosotros nos interesa como partido para captar el voto. Llegar cada vez a más gente en ese espacio de centro nos hace estar creciendo.

Infraestructuras «Se han producido avances en el ferrocarril, pero hay trenes que siguen sin llegar»

–Pero el voto que se les fue a Vox no regresa.

–Bueno, los votos nunca son de ningún partido, al final las medidas que salen del Consejo de Gobierno no están centradas en perfiles ideológicos, sino que queremos que lleguen a la mayor parte de la población posible, y esa está en el centro, centro-derecha y centro-izquierda. Que la presidenta está llegando a votantes de centro-izquierda como nunca antes se había producido es un éxito.

–Llegaron a la Junta de forma inesperada y además sin mucha experiencia en gestión regional, ¿cómo ha sido este año y medio?

–Tomar las riendas de un Gobierno siempre es complicado, pero María Guardiola sí conocía las tripas de la Administración extremeña, ha crecido profesionalmente en ella. Por eso no es una presidenta al uso en el sentido de que delegue y se desentienda de los temas, sino que está al detalle porque conoce el funcionamiento interno. Para ella no fue difícil por eso ponerse al frente de la Junta, quizás sí para otras personas que vienen del ámbito privado. Yo venía de la Asamblea (asesoría jurídica), que es distinto pero todos tenemos un bagaje y lo importante son los equipos. Las riendas fueron difíciles al principio, pero en pocos meses se han cogido bien.

El momento de reclamar

–¿No abusan de echar balones fuera y de culpar siempre a Sánchez o Bruselas de los problemas?

–No solo echamos las culpas, también agradecemos, algo que no se veía en política anteriormente. Pero tenemos que defender los intereses de Extremadura cuando están velados por un Gobierno central. En este momento Extremadura tiene que clamar, tiene que reivindicar, porque cuando mejor le ha ido ha sido cuando nos hemos unido como sociedad.

–¿El ferrocarril ha mejorado en Extremadura?

–Bueno, es evidente que ha habido avances, pero no los suficientes. Estamos esperando trenes que nunca llegan y tramos como el de Castilla-La Mancha que a pesar de lo avanzado a finales de año, tiene que salir aún en el BOE. Han sido tantos años de engaño que, como Gobierno, hasta que no veamos publicada licitación por licitación no podremos decir que se dan pasos definitivos para estar conectados por alta velocidad en 2030.

–Subrayan los datos positivos de empleo, exportaciones o turismo por ejemplo. ¿No había ya antes una ola económica buena?

–A ver, Extremadura siempre ha estado a la cola de los datos positivos y encabezando los negativos. Es decir, cuando había resultados positivos en España, también se daban en la región, es cierto, pero seguía a la cola de ese crecimiento. Ahora, Extremadura está encabezando esos datos positivos. Que hoy podamos decir que somos la comunidad autónoma que más reduce el paro es un hecho histórico. El modelo de María Guardiola está funcionando y lo que no pueden hacer es paralizarlo por una cuestión política. Si hay algo que se le puede achacar al Gobierno central es que las decisiones las adopta por ideología, no pensando en el beneficio de la tierra. Y me refiero a la central nuclear de Almaraz que quieren cerrar.

Economía «El modelo de Guardiola funciona, y el Gobierno central no puede paralizarlo por ideología»

–La gigafactoría tiene obstáculos de consumo de agua. ¿La Junta está poniendo trabas?

–Absolutamente ninguna. El trasvase previsto era para el proyecto completo, para las necesidades actuales parece ser que no es necesario, pero el Gobierno extremeño está acompañando a la empresa en todos los pasos que le pide. Nuestro interés es que abra cuanto antes y lo más grande posible para que genere el máximo empleo de calidad.

–¿Habrá en Extremadura Universidad privada?

–Hay la voluntad del Gobierno de tramitar un anteproyecto de ley que llegará a la Asamblea. Estamos abiertos a iniciativas que mejoren la calidad educativa, la competitividad y que se adapten a la realidad del mercado laboral. Sería irresponsable poner el freno a cuestiones de este tipo, pero deben cumplir una serie de requisitos y adaptarse a la legislación. En eso estamos, en que haya una ley de universidades en Extremadura que regule esa llegada de iniciativas.

-¿Se puede prescindir de más ingresos con la bajada de impuestos que defienden?

–Ya se han bajado impuestos y se ha garantizado el funcionamiento de los servicios públicos. Los extremeños estaban en un infierno fiscal, pagaban los impuestos más altos con los ingresos más bajos de todo el país, así que era de justicia tributaria el que tuvieran un respiro. Y, además, se les garantiza la educación, la sanidad o la dependencia, porque también tenemos buenos datos en estos sectores. El modelo funciona.

–¿El funcionamiento de la sanidad es la principal patata caliente a resolver en estos momentos?

–Se ha hecho un esfuerzo presupuestario importante, pero sobre todo se ha hecho un esfuerzo de gestión. Los datos siempre son mejorables, todos aspiramos a listas de espera cero, pero se ha reducido la espera quirúrgica en 5.000 pacientes por ejemplo. Solos tampoco podemos y aquí viene el Gobierno de España, que tiene que autorizar un plan de choque para minimizar el gran impacto que va a haber con las jubilaciones, o puede flexibilizar las acreditaciones, entre otras medidas. Son decisiones que les corresponde.

–¿Antes la falta de médicos era culpa de Vergeles y ahora es de Sánchez?

–A Vergeles nunca le escuchamos pedir nada a su Gobierno, y estas soluciones que pone encima de la mesa María Guardiola las podía haber reclamado él. De eso es de lo que le culpábamos.