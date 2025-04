Pablo Calvo Cáceres Domingo, 5 de enero 2025, 08:11 Comenta Compartir

–¿Van a derogar la Ley de Memoria cuando tengan que votar en la Asamblea?

–Es obvio que la ley actual es merecedora de ... una modificación y es necesario hablarlo. Pero no sé si esta es la mejor manera de hacerlo, con un grupo (Vox, que ha registrado la propuesta de ley de concordia) que tiene cinco diputados y sin un diálogo previo con nosotros por ejemplo para poder aprobarla. Establecer una exposición de motivos, no desde el punto de vista de la reconciliación, sino de carácter frentista, me parece la primera equivocación. El PP ya presentó una enmienda a la totalidad en su momento, nuestra postura es conocida, pero si ahora queremos presentar una ley de reconciliación lo debemos hacer de manera consensuada.

–Es lógico pensar que el PP deba tener una postura común en las distintas comunidades, y algunas han derogado sus normas. –En Aragón se derogó y se cambió por un protocolo, no sé cómo está en las otras comunidades, pero en Extremadura nunca hemos hablado de derogación, sino de modificación por una ley de concordia porque entendemos que hay determinados aspectos que pueden ser objeto de cambio. Pero, en todo caso, lo importante, que es la reparación de las víctimas, que las familias puedan encontrar a sus fallecidos, eso nunca va a estar en cuestión bajo un gobierno de María Guardiola. La Junta de Extremadura sigue poniendo y pondrá los fondos necesarios para mantener esa búsqueda. Otra cosa es que podamos hablar de hechos puntuales para que todas las víctimas puedan encontrarse bajo una misma norma, y que todos aquellos, con independencia de los periodos políticos y de los bandos, puedan sentirse reflejados en una sola ley. De eso es de lo que hablamos. Pero la puesta a disposición de los medios de la Junta de Extremadura para reparar el daño de la víctimas nunca va a estar en cuestión.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Extremadura