El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto

La serie de Netflix rodada en el mágico otoño de Extremadura ya tiene tráiler y fecha de estreno

Ya sabemos cuándo se estrena 'El cuco de cristal', la serie que rodó algunas de sus escenas en Baños de Montemayor y Hervás, que brindan un otoño mágico en Extremadura

Irene Toribio

Irene Toribio

Martes, 21 de octubre 2025, 11:56

Bosques dorados, calles con historia, aguas termales, senderos infinitos y el calor de su gente... Extremadura lo tiene todo para convertirse en el escenario perfecto del otoño, y Netflix lo sabe. La plataforma escogió nuestro Valle del Ambroz para rodar el que promete ser su próximo gran éxito, la adaptación de 'El cuco de cristal', novela de Javier Castillo.

Con esta nueva producción, la plataforma estadounidense reafirma su apuesta por lugares únicos en la región, perfectos para quienes disfrutan de la naturaleza como ya ocurrió con 'El problema de los tres cuerpos'. Ahora, 'El cuco de cristal' vuelve a trasladarnos a la Extremadura más natural, combinando paisajes de ensueño con una narrativa intensa que promete enganchar desde el primer episodio. El tráiler ya nos ofrece un adelanto de su atmósfera mágica y su fecha de estreno ha sido confirmada, marcando el que será un auténtico escaparate de nuestra región.

Con la elección del Valle del Ambroz, Netflix vuelve a apostar por Extremadura, hace dos años se fue hasta el Pico Villuercas para rodar 'El problema de los tres cuerpos', y también por Javier Castillo, después del éxito que tuvo 'La chica de nieve' en 2023.

La serie, protagonizada por Itziar Ituño, Álex García, Catalina Sopelana e Iván Masagué, llega a Netflix este 14 de noviembre y promete ser un éxito. Además, «va a ser, sin ninguna duda, un escaparate único para el Valle del Ambroz porque nuestro otoño mágico va a lucir en una serie de televisión de la mano de una plataforma importante, solo podemos estar satisfechos», señalaba durante el rodaje Óscar Mateos, alcalde de Baños de Montemayor.

Además de Baños de Montemayor, las cámaras también han estado en su pantano y en Hervás, al igual que en Béjar (Salamanca), donde arrancó el rodaje.

Los vecinos de Hervás y de las localidades del valle ya están deseando verse reflejados, y es que además de presumir de paisajes bonitos, pudieron participar como extras en la serie: «estamos muy ilusionados y con muchas ganas de ver cómo ha quedado», comentan.

