Netflix pone a Extremadura en el mapa internacional: así aparece la región en la serie más vista 'El refugio atómico', una de las series de mayor éxito nacional e internacional de la actualidad, pone a Extremadura en el mapa

Los creadores de 'La casa de papel' han vuelto a firmar un éxito en Netflix. 'El refugio atómico' domina los primeros puestos de las series más vistas en España e internacionalmente desde su estreno el pasado 19 de septiembre. Y para sorpresa y alegría de los extremeños, la serie pone a Extremadura en el mapa.

La serie sigue la vida de un grupo de multimillonarios que se refugian en un búnker de lujo llamado «Kimera Underground Park», ante el temor de una Tercera Guerra Mundial. Este sofisticado refugio esconde secretos y trampas, pero, para no arruinar la sorpresa, nos centraremos directamente en su conexión con Extremadura.

Extremadura en 'El refugio atómico'

Todo comienza cuando, en plena trama, los 'naranjas', propietarios del búnker y artífices de toda la intriga, se topan con un enigmático código: BJ3. Ignoran su significado, pero pronto descubrirán que tiene una conexión directa con Extremadura.

Tras varias investigaciones, logran averiguar que se trata de un caballo. «He encontrado una coincidencia con BJ3: es un vídeo en el que se menciona», indica Roxán, la inteligencia artificial del complejo. En las imágenes aparece un caballo al que la hija de uno de los protagonistas llama BJ.

Se trata de un purasangre inglés de gran estirpe, valorado en 40 millones de euros. Cuatro veces campeón del Grand National y dos veces de la Melbourne Cup. Su abuelo, Blackjack, dio origen a la saga familiar y logró éxitos similares.

El ejemplar, llamado Fierro, recibe el apodo BJ3 en honor a la saga familiar: BJ por Blackjack y 3 por ser la tercera generación. ¿Y dónde entra Extremadura en esta historia? Según Roxán, BJ3 ha estado en una finca extremeña durante los últimos cuatro años.

«Fierro se encuentra en una cuadra en Extremadura desde hace cuatro años», señala la inteligencia artificial, cerrando el lazo entre la serie y nuestra tierra.

La aparición de BJ3 es un guiño a Extremadura que aparece en varias ocasiones en la serie, situando nuestra tierra en el mapa internacional, haciendo que Extremadura no solo forme parte de la historia de los protagonistas, sino que también se convierta en un elemento reconocible para la audiencia global.

