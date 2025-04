El Ejército de Tierra realiza un simulacro de rescate de rehenes en Extremadura

R.H. Martes, 15 de abril 2025, 09:48 Comenta Compartir

Si estos días has notado más aviones o has visto o escuchado helicópteros militares en la provincia pacense no te alarmes. El ejército está llevando a cabo el ejercicio 'Respuesta audaz 25'.

Arrancó el día 7 y finaliza este miércoles 16 de abril y se está llevando a cabo en las provincias de Aliante y Badajoz. En esta última los trabajos se están realizando entre las instalaciones de la Base Aérea de Talavera la Real y diferentes localizaciones.

El operativo está liderado por el mando de operaciones especiales del Ejército de Tierra, con sede en Rabasa (Alicante) y participan más de 100 militares entre Bandera de Operaciones Especiales Legionaria (BOEL XIX), el Grupo de Cuartel General del Mando de Operaciones Especiales (GCGMOE), y la Unidad Enemiga Militar del Mando de Adiestramiento y Doctrina, por parte del Ejército de Tierra y del ALA 23 y 48, por parte del Ejército del Aire y del Espacio, respectivamente.

Rescate de rehenes

La finalidad de 'Respuesta Audaz 25' es «adiestrar la capacidad de planear y conducir una operación de respuesta de crisis, con inclusión de rescate de rehenes, iniciándose el planeamiento y ejecutándose en un país extranjero, mediante el despliegue de una fuerza de operaciones especiales con las capacidades adecuadas de combate», detalla en una nota la Brigada Extremadura.