Educación se reunirá con los técnicos de Infantil para intentar solucionar el cese de algunos contratos

Celestino J. Vinagre Viernes, 29 de noviembre 2024 | Actualizado 30/11/2024 08:16h. Comenta Compartir

La situación laboral de 227 Técnicos de Educación Infantil (TEI) de la Junta de Extremadura, que atienden a niños en colegios dentro del programa de 1-2 años, intentará encauzarse a partir de enero. Es lo prometido esta mañana por la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, a alrededor de una cuarentena de técnicos concentrados esta mañana ante la Asamblea de Extremadura para reclamar explicaciones y seguridad laboral ante el anuncio la semana pasada de que iban a cesar en sus puestos a partir del 1 de enero por estar vinculados sus contratos a fondos europeos.

Ayer, Educación mandó una nota aportando una nueva información sobre el tema. Y lo ha reiterado esta mañana Vaquera a los técnicos de Infantil que protestaban desde las nueve de la mañana. La mayoría que iban a salir en enero, según se anunció, seguirán con su empleo hasta junio. Hasta final de curso. Los que no hayan cumplidos tres años de permanencia en el puesto. Queda por ver qué pasará con la situación de otros 50 TEI cuya continuidad sigue estando en el aire.

«Vamos a analizar dentro de la legalidad lo que se puede hacer o no (con esos 50 técnicos). Vamos a intentar solucionarlo porque nuestra intención es siempre mejorar la situación de los trabajadores de Educación en Extremadura», resumió Mercedes Vaquera en una conversación que se ha alargado en la calle durante unos quince minutos.

«Los que tengan contratos con menos de tres años de permanencia van a seguir en el puesto. Y el programa (1-2 años) va a seguir. Nunca hemos dicho lo contrario. No tengo problemas en dar la cara y hablar con vosotros. Escucharos. Me comprometo a tener una reunión con los representantes que decidáis (referidos a los concentrados esta mañana en la plaza de Santa Clara, junto al Parlamento regional) a partir de enero», ha subrayado la titular de Educación dentro de una charla siempre correcta con los técnicos que protestaban por la incertidumbre generada.

Ver 19 fotos Técnicos de Infantil, esta mañana junto a la Asamblea de Extremadura. Javi Cintas

Antes de esas palabras, coreando frases como «Guardiola, escucha nuestra lucha» o «la educación no es un experimento», alrededor de cuarenta técnicos se habían concentrado esta mañana en Mérida para expresar su inquietud y malestar. «Pedimos explicaciones. Por si algo era ilegal antes (no poder seguir con los contratos a partir del 1 de enero) ahora parece que es legal porque se dice que algunos, no todos, pueden seguir en sus trabajos y los niños con ellos hasta final de curso», subrayaba Azahara Santano, una de las TEI que se han manifestado esta mañana en Mérida.

El anuncio de continuidad de la mayoría de los 227 trabajadores de Infantil lo interpreta como «un parche y como un intento de callarnos» una vez que se anunció la concentración de hoy en Mérida y ayer en varios colegios de varios municipios de la región las Ampas y los maestros han mostrado su apoyo a los TEI y al programa de 1-2 años.

Para Santano, «este programa ha servido de experimentación con nosotros y con los niños» por parte de la Administración autonómica y cree que los resultados, positivos remarca, subrayan la necesidad de su continuidad, algo que, por cierto, la consejera de Educación dice que nunca la Junta ha puesto en duda aunque se acaben los fondos europeos con los que se sufragan. Ahora lo asumirá con fondos propios.

«Hemos levantado un programa desde cero. Somos una parte muy importante de la educación de Primer Ciclo y merecemos certezas y continuidad», ha remarcado Azahara Santano, para añadir que los sindicatos representados en la mesa de Personal Docente «no han hecho nada por nosotros. Han estado escondiéndo todo esto hasta que surgió la noticia de los 227 contratos vinculados a fondos europeos hasta el 31 de diciembre de este año».

Los técnicos de Educación Infantil le han recordado a Mercedes Vaquera que la situación de esos 227 es diversa. No solo porque algunos pueden superar los 3 años de contrato - «y estaríamos hablando de un fraude de ley»- sino también porque algunos terminan esos contratos en febreros, otros en junio y otros en otra fecha. «¿Qué va a pasar con todo esto?. Necesitamos certezas, que no jueguen más con nosotros ni con los niños», ha culminado Santano.

Ampliar Vaquera dirigiéndose a los manifestantes. Javi Cintas