La mayoría de los técnicos de Educación Infantil que iban a salir en enero seguirán contratados hasta junio

Las protestas contra la salida de Técnicos de Educación Infantil (TEI) a partir del 1 de enero de los colegios arrecian. Este vienes hay prevista ... concentración de afectados en Mérida ante la Asamblea de Extremadura, y la Consejería de Educación matiza. Asevera que no serán 227 los que perderán sus puestos de trabajo. Era la cifra que inicialmente trascendió la semana pasada dentro de las aulas puestas en marcha del programa de 1-2 años. Esos TEI serían reemplazados por otros, con lo que la continuidad del programa está asegurada en todo caso.

Educación, en nota de prensa en la tarde de ayer, expuso que garantiza la continuidad de los TEI que no hayan cumplido los tres años de permanencia en sus puestos de trabajo actuales hasta el final del curso 2024/2025. Una afirmación que creó desconcierto entre los afectados porque no todos tienen contrato hasta final de curso. Algunos lo tienen hasta febrero. La fecha del 31 de diciembre de este año está vinculada a los fondos europeos que sufragan esos contratos y se dio por hecho que al acabar esos fondos esa fecha se acabarían todos los contratos. No va a ser así.

En respuesta a HOY, la Consejería de Educación dijo ayer tarde que «la mayoría» de esos Técnicos de Educación Infantil contratados con cargo al programa 1-2 años podrán continuar en sus puestos de trabajo hasta final de curso y «se estudia la situación de unos 50».

Cuestionada la Consejería si eso quiere decir que 177 seguirán con toda seguridad hasta final de año y son 50 los que puede perder su trabajo a partir del 1 de enero, no hubo respuesta.

Mientras, en Campanario, en La Coronada o en Hornachos por ejemplo hubo concentraciones de apoyos a los TEI que pueden perder su puesto a partir del próximo 1 de enero. Según informa Celia García, en Campanario decenas de familias se manifestaron ayer por la mañana de forma pacífica a las puertas del edificio de Educación Infantil del colegio 'Nuestra Señora de Piedraescrita' para protestar por el inminente cese de las dos técnicos de Educación Infantil de cara al próximo 31 de diciembre.

Ampliar Protesta este jueves a las puertas del CEIP Virgen de Piedraescrita de Campanario. HOY

Además de solidarizarse por los técnicos, los padres y las madres de Campanario mostraron su preocupación por cómo puede afectar esta situación a sus hijos. Defienden que sus hijos están en una edad muy temprana en la que «les cuesta desprenderse de las figuras paternas para quedar al cargo de dos educadoras que no son su familia» y, una vez que por fin toman confianza y cariño a esos educadores, estos deben marcharse a mitad de curso.

En La Coronada, desde el colegio Nuestra Señora de la Piedad, tanto la asociación de madres y de padres como los docentes firmaron un escrito y se concentraron en apoyo a la situación que se está viviendo en el Aula 2 de ese centro. «Nos parece inadmisible que se esté ignorando el interés superior del menor en la toma de decisiones educativas y que se vulneren sus derechos así como su desarrollo emocional», manifestaron.

«Pedimos que se garantice la estabilidad de los educadores en las aulas durante todo el curso académico, evitando cambios abruptos que desestabilicen a los niños y niñas, creemos necesaria la paralización de los ceses y modificación de los contratos, así como que se garantice una estabilidad educativa y emocional a todos los niños/as. ¡Estamos juntos por una educación justa, estable y de calidad!», concluyó el escrito enviado a HOY.

Por su parte, la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Centros Públicos (Freapa-CP) manifestó su preocupación «por la forma en la que se está llevando a cabo el cese de 227 TEI» de 124 Aulas 1-2.

«El alumnado de estas aulas será atendido por nuevos técnicos de educación infantil a partir de enero, lo que hará que los niños tengan que enfrentarse a un nuevo periodo de adaptación», dice la Freapa.

Añade además este colectivo que se siente «ignorado en el sentido» por falta de información. «Las familias debemos de estar al tanto y ser informadas de todo lo concerniente a la educación de nuestros hijos desde el primer momento y por fuentes oficiales», finaliza la Freapa.