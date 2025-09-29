Educación lanza un nuevo llamamiento urgente para cubrir una veintena de vacantes La consejería vuelve a recurrir a este procedimiento extraordinario para encontrar profesores de 15 especialidades

A. B. Hernández Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:31

Apenas dos semanas después de que haya comenzado el nuevo curso escolar en Extremadura, la Consejería de Educación lanza un segundo llamamiento urgente para cubrir 23 plazas vacantes en los institutos extremeños para encontrar profesores de una quincena de especialidades, según la convocatoria publicada en el portal Profex.

Cabe recordar que este procedimiento extraordinario para cubrir un plaza docente se produce por la urgencia de la cobertura y la imposibilidad de encontrar un adjudicatario en las listas ordinarias, supletorias o extraordinarias de la especialidad de turno.

De hecho, es el único mecanismo que queda cuando esas listas están agotadas. Pero los requisitos para participar son mínimos. Si las listas ordinarias y supletorias se conforman con aspirantes que han participado en un proceso selectivo, las extraordinarias están desligadas de las oposiciones pero se elaboran a partir de una convocatoria en la que se valoran los méritos, a diferencia de los llamamientos urgentes. El único requisito para participar en estos es tener la titulación y el máster obligatorio de formación del profesorado para optar a plazas concretas.

Listas extraordinarias

Educación convocó 89 plazas docentes de 29 especialidades, y en este segundo son 23 plazas de 15 especialidades. En concreto: Latín, Matemáticas, Portugués, Música, Informática, Organización y procesos de mantenimiento de vehículos, Organización y proyectos de fabricación mecánica, Procesos y productos en artes gráficas, Sistemas electrotécnicos y automáticos, Instalaciones electrotécnicas, Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico, Francés, Portugués, Mecanizado y mantenimiento de máquinas y Producción de artes gráficas.

La mayoría de las plazas convocadas son de jornada completa y su duración, en algunos casos indeterminada, será como máximo hasta el 30 de junio de 2026.

Los llamamientos urgentes fueron una tónica habitual durante el curso pasado y en el actual, de nuevo, comienzan al poco de iniciarse las clases. Con el fin de limitar su uso, Educación convocó el pasado febrero listas extraordinarias en 27 especialidades en las que estaban agotadas. El objetivo era que se pudiera tirar de ellas a partir del 1 de septiembre, precisamente para evitar los llamamientos urgentes, pero a día de hoy, denuncian las centrales sindicales, siguen sin estar operativas.

