Extremadura: Educación busca con urgencia profesores de FP de varias especialidades

Educación está buscando por la vía de urgencia profesores de varias especialidades de Formación Profesional para sus centros educativos. En algunos casos lleva haciéndolo desde ... el inicio de curso ante la falta de aspirantes que hay en sus listas de empleo.

El problema para cubrir vacantes de docentes en centros educativos de Extremadura se da sobre todo con informáticos. De hecho, desde el 16 de septiembre hasta el 10 de febrero la Consejería de Educación ha tenido que recurrir a seis llamamientos urgentes para dar con estos titulados. Lo hace porque no tienen aspirantes ni en la lista ordinaria ni en la supletoria ni en la extraordinaria de la especialidad de Informática ni en la de Sistemas y Aplicaciones Informáticas.

A ellas se suman otras tres para las que también ha habido llamamientos urgentes y que están relacionadas con las ingenierías y la ciencia, como es el caso de Sistemas Electrónicos, Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos e Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y Fluidos.

«Cada llamamiento urgente que se realiza sobre una determinada plaza en un centro viene dado por que ha sido ofertada al menos una vez para todas las personas que se encuentran en listas de espera ordinaria, supletoria o extraordinaria, mediante llamamiento telemático, y no ha habido candidato a ocuparla, y consecuentemente ha quedado vacante», indica la Junta.

Desde el 16 de septiembre ha habido seis llamamientos urgentes para cubrir vacantes en cinco especialidades

Ante eso Educación utiliza esta vía a través de la cual se pueden presentar personas con la titulación exigida para la vacante en cuestión y se elige a aquel que tiene la nota de expediente académico más alta.

«Es habitual que en algunas especialidades haya llamamientos urgentes, pero este año Informática se lleva la palma. Está habiendo bastantes problemas para encontrar estos profesionales y que quieran ser profesores», afirma Alfredo Aranda, del sindicato educativo Pide.

Según explica Aranda, la Junta recurre a esta vía porque la otra posibilidad, que pasa por crear una nueva lista de aspirantes en estas especialidades, conlleva mucho más tiempo. Hay que tener en cuenta que la cobertura de vacantes corre prisa porque si no puede provocar que haya alumnos en centros educativos que estén sin su correspondiente profesor durante varias semanas.

De hecho, según ha podido saber este diario, las quejas de algunos centros ante la falta de informáticos se llevan sucediendo durante todo el año.

«Las coberturas de varias especialidades relacionadas con nuevas tecnologías y el ámbito científico tecnológico suele ser un problema», coinciden en el sector educativo. Tanto es así que el año pasado ya hubo llamamientos urgentes en algunas de las especialidades en las que han hecho este año, como Sistemas Electrónicos e Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y Fluidos.

El hecho de que haya llamamientos urgentes en Secundaria y Formación Profesional se suele producir cada año, aunque lo llamativo de esta ocasión es que se llevan acumulando varios desde el inicio curso y siempre en las mismas especialidades.

La comunidad educativa espera que este problema sea menos preocupante el próximo curso, ya que se convocarán oposiciones y eso generará nuevas listas de empleo con previsiblemente más aspirantes.

En concreto, para las especialidades en las que está habiendo problemas para cubrir vacantes, Educación ofertará un total de 59 plazas en las próximas oposiciones que se celebrarán en el mes de junio.

En concreto, en el cuerpo de profesores de FP, 12 serán para Informática, ocho para Sistemas electrónicos, 24 para Sistemas de aplicaciones informáticas, seis para Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos y nueve para Organización y Procesos de Mantenimiento de vehículos.

Hay que recordar que se convocarán en total de 509 plazas entre 48 especialidades. 264 de ellas serán en 15 especialidades del cuerpo de profesores de Secundaria y 194 en 22 especialidades de FP. Hay que matizar que 11 de estas especialidades son profesores técnicos de FP que, por primera vez, se integran en el de cuerpo de docentes de Secundaria de FP.

A la falta de Informáticos que aspiren a ser docentes, también se suma otro problema en los centros de Extremadura al que aluden los sindicatos y que se lleva produciendo desde el principio de curso. Se refieren a los profesionales que hacen labores de mantenimiento en los centros.

Anuncios en el Sexpe

Ha habido incluso anuncios en el Sexpe y les está siendo muy complicado dar con este tipo de profesionales para trabajar en los centros educativos. Es más, en algunos institutos este tipo de labores acaban realizándolas otros profesionales que poco tienen que ver con la especialidad de Informática.

Esa falta de personal técnico informático genera un déficit en los centros de profesores y recursos, porque no pueden atender los problemas informáticos de los centros públicos.

Incluso en algunos de ellos no pueden utilizar ni siquiera pizarras digitales, tabletas y otras herramientas tecnológicas, debido a que no están calibradas o su puesta a punto o actualización no puede ser realizada al no contar con personal para este fin.

La falta de técnicos informáticos en la región para los centros educativos de Extremadura no es nueva y la llevan sufriendo varios años. De hecho, en 2021, los sindicatos ya denunciaron la falta de técnicos informáticos en centros de localidades como Coria, Caminomorisco, Navalmoral y Plasencia.