Eduardo Strauch, superviviente en Los Andes: «A los dos meses volví a subir a un avión»

Tuvo una accidente aéreo y en apenas dos meses volvió a subirse a un avión. Sobrevivió al límite sin apenas comida ni abrigo y desde ... entonces siente que puede vivir con lo imprescindible, lo cual ha mejorado su calidad de vida. Es arquitecto, su compañero de estudio falleció a su lado y luego construyó cuatrocientas casas con un diseño marcado por aquella experiencia.

En los colegios Attendis de Badajoz –Puertalma y El Tomillar– de vez en cuando organizan charlas para el público en general que van más allá de la labor que realizan en las aulas. Una vez ha venido un juez, otra un rapero, también una psiquiatra... Todos con un mensaje que invite a la reflexión. Este miércoles en Badajoz fue invitado el superviviente de la tragedia aérea de Los Andes Eduardo Strauch. Este uruguayo que en la actualidad tiene 77 años fue protagonista sin desearlo de una historia colectiva que prácticamente no necesita presentación.

Aunque aquella peripecia ya ha sido plasmada en libros y llevada a la gran pantalla, la última película del español Juan Antonio Bayona que fue estrenada en 2023 elevó el cliché de 'basado en hechos reales' a otra categoría. «Cuando la vi no sé ni cómo salimos vivos», declaró ayer Strauch en su visita a Badajoz.

Como se sabe, en 1972 45 personas, la mayoría de un equipo de rugby, volaban a Chile cuando el avión chocó con una cresta de la cordillera andina. Fallecieron en el acto 13 personas y otras cuatro la primera noche por el frío. Los 28 restantes quedaron incomunicados a la intemperie. Sobrevivieron 16 personas que fueron rescatadas al cabo de 72 días. Las escenas que vivieron en aquel paraje aislado, así como la decisión de comerse parte de los cadáveres para sobrevivir, aún impactan. Y no menos sobrecogedor es tener delante a uno de aquellos supervivientes, de los que hoy quedan 14 vivos. Eduardo Strauch tenía 25 años y era conocido como el estudiante de arquitectura. En Badajoz ofreció una conferencia en el Palacio de Congresos Manuel Rojas ante un auditorio completo. Su mensaje fuerza: «El amor a los nuestros lo pudo todo».

«No llegué a estar deprimido»

Por la mañana, en el colegio Puertapalma, fue recibido como un héroe con un cariñoso paseíllo de alumnos. Luego, ante varios periodistas hizo algunas revelaciones. «Nunca llegué a estar deprimido, a los dos meses subí a un avión e hice vuelos cortos, pero tardé más de un año en reinsertarme tras haber desconectado de esta sociedad», dijo Strauch, que aseguró no haber recibido ayuda psicológica alguna y que subrayó que de aquella experiencia salió fortalecido y con otra visión de la vida.

«Sepan que tienen ustedes un poder en sus mentes que desconocen». Ese es el mensaje que transmite en las conferencias que imparte a través de una agencia que ofrece charlas motivadoras y de autosuperación con personajes cuyos perfiles van desde deportistas a actrices, empresarios o economistas.

Strauch cree que le hace bien compartir con la gente aquel episodio tan al límite. Y aunque el desenlace es de sobra conocido afirma que la gente cuando les escucha descubre cosas nuevas. «Se conecta con problemas de su vida. Algunos nos lo agradecen con los ojos humedecidos porque le sirven cosas, ya que son gente cercana al suicidio, con grandes depresiones o adicciones al alcohol y la droga».

De entre los 16 supervivientes, dice que cada uno procesó el accidente de manera distinta. «Para mí fue un punto de inflexión. Ordené las ideas y fui seleccionando el camino que tenía que seguir en este mundo lleno de ruido. En ese aprendizaje tardé tiempo, pero hoy soy feliz». También reconoció que le costó volver a trabajar, pero su vocación de arquitecto le pudo «y terminé imprimiendo un estilo más simple y conectado con la naturaleza». No cree Eduardo Strauch ni en milagros. «Yo creo en un Dios distinto al que me enseñaron en el colegio y en mi caso encontré un camino distinto al de la religión. Me siento muy conectado espiritualmente con el cosmos y la naturaleza», declaró por la mañana antes de la conferencia.