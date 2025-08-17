Ecologistas en Acción pide suspender la caza en las zonas afectadas por el fuego en Extremadura Insta a la Junta a adoptar medidas «excepcionales» para la supervivencia de la fauna en esas zonas

R. H. Domingo, 17 de agosto 2025, 19:26

Ecologistas en Acción ha instado a la Junta de Extremadura a suspender la caza, por al menos por un año, en los territorios afectados por el fuego, así como adoptar medidas «excepcionales» para la supervivencia de la fauna en esas zonas.

La confederación de grupos ecologistas también ha pedido que se declare como zona de actuación urgente a los terrenos forestales afectados y que dichas medidas sean aplicadas a otros fuegos producidos o que se produzcan en la región durante el año 2025 y afecten a superficies superiores a 300 hectáreas.

En esa misma línea, Ecologistas en Acción ha subrayado, en nota de prensa que recoge Europa Press, la necesidad de suspender la caza en media veda mientras haya alertas meteorológicas por calor e incendios.

La organización ha lamentado los daños inmediatos «de gran importancia, dado el alto valor ecológico y natural» de los sistemas afectados por el fuego en la medida en que, ha insistido, constituyen formaciones fitosociológicas que alojan especies singulares y emblemáticas de fauna silvestre, tanto cinegética como no cinegética.

Además de esa inmediata destrucción, la confederación ha alertado de que los efectos negativos del incendio pueden ser «aún mayores» si no se llevan a cabo actuaciones de emergencia encaminadas a minimizar los procesos erosivos producidos por las lluvias de otoño e invierno, que, debido a la pérdida de la cubierta vegetal, producirán por escorrentía el arrastre del suelo y nutrientes y, por tanto, la ralentización de su recuperación.