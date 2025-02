Dos migrantes expulsados del centro de acogida de Mérida reciben protección como menores en Cataluña

Mamba y Bala ya tienen protección como menores. Este martes fueron acogidos en Cataluña. Han tenido que sumar casi mil kilómetros más a su largo ... y penoso periplo desde África para conseguirla. Son los dos migrantes, que según han reiterado en varias ocasiones tienen 17 años, y fueron expulsados del albergue de Mérida.

Tuvieron que dejar el Centro de Acogida de Emergencia y Derivación para inmigrantes de la capital extremeña hace más de un mes tras ser expulsados por «motivos disciplinarios». salieron del albergue de El Prado tras aplicarse el protocolo por «una riña interna». Y durante este tiempo han dormido en el centro de invierno de Cáritas, en Suárez Somonte.

El resto del día lo pasaban deambulando por las calles de Mérida, tal como relataron en una entrevista con HOY. Con la llegada del buen tiempo, se acabó la cama y el techo, y los dos menores quedaron totalmente desamparados. Así pusieron rumbo a Barcelona, sin ningún familiar o conocido con el que contactar en Europa.

Al verles en la vía pública, los Mossos d'Esquadra les preguntaron dónde dormían y los dos jóvenes respondieron que en la calle. Así se activó el protocolo de atención a migrantes menores no acompañados, un colectivo en situación de especial vulnerabilidad, al tratarse de adolescentes que han llegado solos a nuestro país.

Noticia relacionada Del albergue del Prado a la calle

Tras este caso, la Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes de Extremadura reitera que la Junta debe tutelar a las personas extranjeras que llegan a la región cuando haya sospechas de que se trata de menores de edad. Según indican, así lo ha corroborado el Defensor del Pueblo.

«El Defensor del Pueblo da la razón a la Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes de Extremadura: Cuando no se pueda saberse con seguridad si es un menor pasará a protección de menores», señala el colectivo.

La plataforma considera que esta institución «reafirma el argumentario legal que el colectivo viene reiterando meses» y «confirma que el procedimiento de determinación de edad es motivo de buena parte de las quejas que llegan a esa institución, pues como sostiene el Tribunal Supremo es una prueba innecesaria y perjudicial para el menor que dispone de documentación identificativa».

La plataforma, además, advierte como «comparación vergonzosa» que estos dos presuntos menores expulsados del centro de acogida de Mérida hace más de un mes, ingresen ahora en el sistema de protección de Cataluña en su primer día en esa comunidad autónoma».

Así, el colectivo incide en que lleve «meses» señalando que «tal como indica la ley, la tutela de los presuntos menores no acompañados es de la Administración regional en la que se encuentran, y que la Junta no la está asumiendo con los presuntos menores no acompañados llegados a España desde países como Mali o Senegal».

Contrato de emergencia

Ante la falta de recursos de la red autonómica adecuados para los menores no acompañados, el pasado mes de abril, la Junta tuvo que recurrir a un contrato de emergencia para disponer de plazas para atender a estas personas extranjeras.

La Consejería de Salud tuvo que tramitar un contrato de emergencia para disponer de ocho plazas.