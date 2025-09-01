El DOE recoge la concesión de la Medalla de Extremadura al Plan Infoex Los efectivos se han enfrentado «con determinación a una devastadora serie de incendios sin precedentes en la región, afrontando el desafío de incendios forestales de una intensidad hasta ahora desconocida», se destaca en el decreto

El Diario Oficial de Extremadura, DOE, recoge este lunes la concesión de la Medalla de Extremadura al Plan Infoex por enfrentarse «con determinación a una devastadora serie de incendios sin precedentes en la región, afrontando el desafío de incendios forestales de una intensidad hasta ahora desconocida».

Este año ha tenido lugar la peor oleada de incendios de la historia en España y la comunidad de Extremadura ha sido una de las más golpeadas por las consecuencias del fuego. La Junta estima que las llamas han arrasado más de 50.000 hectáreas.

Especialmente destacado ha sido el incendio originado en Jarilla el pasado día 12 de agosto, que con más de 17.000 hectáreas calcinadas y un perímetro de 170 kilómetros se ha convertido en el mayor de la historia de la región. Este fuego ha obligado a evacuar poblaciones, decretar confinamientos de la población en sus casas y a cortar carreteras, entre otras actuaciones. También ha activado recursos de otras comunidades, del Gobierno central y de otros países, como Alemania y Eslovaquia.

Pero no ha sido el único. Precisamente el día en el que se originó el fuego en Jarilla, provocado por un rayo, llegaron a estar activos más de una docena de incendios al mismo tiempo en diferentes partes de la región. «Durante numerosas jornadas consecutivas y extenuantes, los efectivos del Infoex han trabajado en multitud de fuegos, que han demandado de este colectivo una implicación y un esfuerzo sin precedentes», añade el decreto de Presidencia firmado por María Guardiola.

El Plan Infoex se creó en el año 1994 y tiene como objetivo establecer la organización y procedimientos de actuación de los medios y servicios de la Junta de Extremadura y de aquellos asignados por otras administraciones para hacer frente a los incendios que se producen en la región. El plan cuenta con el apoyo de agentes del medio natural, bomberos y otras instituciones y entidades de seguridad y protección civil.

Dispone de un centenar de centros de trabajo, entre ellos el Centro Operativo Regional, que integra el mando único y la central de comunicaciones. «Desde su creación han desarrollado una encomiable labor por salvaguardar no solo el patrimonio mediambiental, sino también los bienes y la vida de las personas, enfrentándose al fuego en circunstancias que en ocasiones ponen en riesgo sus propias vidas», recoge el documento.

La concesión de la Medalla de Extremadura fue aprobada en el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en Hervás el pasado día 29 de agosto. En la reunión también se acordó que la jornada laboral de los trabajadores del Infoex pase del 50% actual al 100% para fortalecer las labores de extinción de incendios y las labores de prevención durante todo el año. La medida es extensible a los 138 bomberos-conductores que componen el colectivo.