El DOE publica la autorización para cazar con arco y rehalas de perros en Monfragüe

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este martes dos resoluciones de la Consejería de Agricultura que dan luz verde a la caza con arco ... y rehalas de perros en el Parque Nacional de Monfragüe. Ambas medidas responden a la entrada en vigor del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), aprobado en julio, y buscan mejorar la eficacia del control poblacional de ciervos y jabalíes.

En las resoluciones se indica que «la sobrepoblación de ungulados, ciervo y jabalí, principalmente, está afectando la regeneración natural del bosque mediterráneo, dañando especies clave como las encinas (Quercus ilex), alcornoques (Quercus suber) y matorral noble (durillo, madroño, lentisco…). El aumento de la densidad poblacional está relacionado con una mayor incidencia de enfermedades como la tuberculosis bovina, que puede afectar tanto a la fauna silvestre como al ganado doméstico».

Es por eso que el nuevo PRUG establece que el uso de perros puede ser una herramienta válida en el control poblacional de ciervos y jabalíes, siempre que se realice bajo condiciones estrictamente reguladas para minimizar efectos negativos. «Los perros son eficaces para rastrear y localizar ungulados en terrenos difíciles, como las áreas abruptas y densamente vegetadas de Monfragüe. El uso de perros permitirá un control más eficiente y preciso, lo que ayudará a reducir las densidades poblacionales hasta niveles compatibles con los objetivos de conservación del parque», indica la Consejería de Agricultura.

Con el mismo objetivo se autoriza la caza con arco. «Una medida técnicamente válida, eficiente y compatible con los objetivos de conservación del espacio protegido. Con un buen manejo, esta práctica contribuye a equilibrar las poblaciones de ungulados, garantizar la regeneración de los hábitats naturales y minimizar los conflictos asociados». Se trata, además, de «un método letal que se caracteriza por un bajo impacto sonoro y una alta selectividad, reduciendo la alteración del entorno natural y permitiendo la eliminación controlada de individuos concretos, sin afectar al resto del grupo».

Armas de fuego

Pero el plan de acción selectiva para la gestión de las poblaciones de ungulados silvestres recoge también el uso de armas de fuego para el sacrificio de fauna herida, recechos, aguardos y batidas.

El sacrificio de fauna herida, animales alóctonos, individuos que muestren indicios de estar enfermos, animales semidomésticados o en zonas donde puntualmente se observe una densidad de individuos que pueda suponer un peligro para la seguridad para los visitantes se podrá realizar en cualquier momento «siempre que, tras el análisis de la situación, se estime técnicamente necesario».

A lo largo de todo el año, «y dada su alta selectividad», se utilizará el rececho y aguardo como métodos que se irán adaptando según la etología de las especies objetivo. Y las batidas de gestión serán el método prioritario durante los meses de octubre, noviembre y diciembre atendiendo a las particularidades del terreno.

«En todo caso, según lo establecido en la legislación vigente y para evitar molestias durante el periodo reproductor de especies protegidas incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura, el empleo de cualquiera de estos métodos en el área crítica se llevará a cabo fuera del periodo sensible para las especies protegidas».

Fincas privadas

Las actuaciones de control poblacional de ungulados en el Parque Nacional de Monfragüe se realizarán en las diferentes fincas públicas contenidas en su perímetro, aclaran las resoluciones publicadas.

No obstante, «una vez evaluado el cumplimiento anual de los programas de acción de los tres primeros años, a partir del cuarto año y con carácter excepcional, y de cara exclusivamente a corregir posibles desviaciones en el cumplimiento de los objetivos que se persiguen con el control de la población de ungulados, los programas de acción correspondientes a las restantes anualidades podrán habilitar a la Dirección del Parque Nacional de Monfragüe para solicitar a la Dirección General con competencias en materia de conservación de la naturaleza, la autorización para pedir la colaboración de los propietarios de las fincas privadas con territorio dentro del perímetro del Parque Nacional de Monfragüe».

El fin de esta medida es permitir que estos propietarios puedan solicitar la realización de controles poblacionales en sus fincas mediante el método de batida. «Estas actuaciones serán organizadas, ejecutadas y tuteladas por la administración».