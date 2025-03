Docentes y familiares de García Verdejo recogen firmas para mantener su nombre en los premios educativos

Miembros de la comunidad educativa, compañeros, amigos y familiares de Tomás García Verdejo, quien fuera director general durante el Gobierno de Juan Carlos Rodríguez ... Ibarra, están recogiendo firmas para que la Junta de Extremadura reconsidere la decisión de eliminar de los premios educativos a las buenas prácticas el nombre del docente socialista fallecido en un accidente de tráfico en 2007.

Un grupo de miembros de la comunidad educativa es la que ha iniciado esta recogida de firmas que presenta con un manifiesto en el que muestra su «profunda preocupación y desacuerdo ante la decisión de la Consejería de Educación de retirar el nombre de Tomás García Verdejo».

Indican que «los valores educativos de dedicación, innovación y excelencia encuentran en Tomás García Verdejo una representación tangible cuyo ejemplo ha inspirado a colegas contemporáneos y sigue motivando a nuevas generaciones de educadores». Añaden que «desde su creación estos premios han mantenido su prestigio y relevancia bajo diferentes administraciones, demostrando una continuidad institucional que trasciende ideologías y partidos políticos».

Por esa razón, consideran que «preservar los elementos que han demostrado su valor y efectividad a lo largo del tiempo es crucial». Dicen que «eliminar el nombre de Tomás García Verdejo de estos premios implica un intento de borrar una parte significativa de la historia educativa de Extremadura».

Según indica la familia de García Verdejo a este diario, las hojas de firmas estarán en centros educativos hasta el próximo 13 de junio, pero se podrá firmar hasta el día 20 de junio. «Estamos en total desacuerdo con la decisión unilateral de la Junta de Extremadura. Es más no sabíamos ni que este lunes se entregaban los premios. No nos han avisado», apuntan.

Lo que sí ha hecho la Junta de Extremadura ha sido enviar un correo electrónico a la familia avisándole de que se pondrán en contacto con ellos. Y es que la Junta tiene pensado hacerle otro reconocimiento al docente fallecido.

Otro reconocimiento

La Junta de Extremadura asegura que la eliminación del nombre no se debe a una cuestión ideológica y ha prometido que Tomás García Verdejo tendrá su reconocimiento. Es el anuncio que ha hecho, en la mañana de este lunes, la consejera de Educación, Mercedes Vaquera.

«Este profesor, por supuesto, va a tener su reconocimiento. Su nombre no va a quedar en el olvido y lo que se está barajando desde la Consejería yo creo que va a ser del agrado de los docentes, la familia y de todo el mundo. No queremos que se olvide su nombre», ha afirmado Vaquera justo antes de que comenzara el acto de entrega de los Premios Tomás García Verdejo a las buenas prácticas educativas.

Eso sí, ha preferido no detallar en qué consistirá ese reconocimiento, por el momento. «Hasta que no lo hablemos con la familia no me parece oportuno detallarlo, pero lo sabrán en breve», ha apuntado Vaquera.