Educación promete que el nombre del socialista García Verdejo «no va a quedar en el olvido»

La Junta de Extremadura promete que el docente Tomás García Verdejo tendrá su reconocimiento. Es el anuncio que ha hecho, en la mañana de ... este lunes, la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, después de que el actual Gobierno regional haya eliminado el nombre del que fuera director general del Ejecutivo socialista de Juan Carlos Rodríguez Ibarra en los premios a las buenas prácticas docentes.

Vaquera ha insistido en que quitar su alusión a este nombre en dichos galardones no responde a un asunto ideológico y ha avanzado que están trabajando en rendirle homenaje de otro modo.

«Este profesor, por supuesto, va a tener su reconocimiento. Su nombre no va a quedar en el olvido y lo que se está barajando desde la Consejería yo creo que va a ser del agrado de los docentes, la familia y de todo el mundo. No queremos que se olvide su nombre», ha afirmado Vaquera justo antes de que comenzara el acto de entrega de los Premios Tomás García Verdejo a las buenas prácticas educativas.

Eso sí, ha preferido no detallar en qué consistirá ese reconocimiento, por el momento. «Hasta que no lo hablemos con la familia no me parece oportuno detallarlo, pero lo sabrán en breve», ha apuntado Vaquera.

Precisamente, la familia ya ha lamentado la eliminación del nombre en estos premios y también, según indican, no ha sido avisada del acto que se ha celebrado en la mañana de este lunes, que es el último en el que que García Verdejo, que fue director general en el último gobierno del socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra hasta su fallecimiento en 2007 en accidente de tráfico, lleva el título de estos galardones.

Lo que sí ha hecho la Junta de Extremadura ha sido enviar un correo electrónico a la familia avisándole de que se pondrán en contacto con ellos. Todo apunta que para comunicarle el modo en que quieren reconocer a García Verdejo.

«Adaptar el nombre de estos premios no tiene nada que ver con aspectos ideológicos, solo que hay que adaptar la normativa a la situación actual. La ley orgánica 3/2020 decía que tenía que haber una adaptación de cualquier tipo de premio y así se ha hecho en el resto de comunidades autónomas y así se está haciendo por parte del Ministerio. Los premios tienen que tener un nombre generalizado y ampliarse las bases. Y eso es lo que realmente estamos intentamos hacer«, ha explicado la consejera.

«Estoy totalmente de acuerdo con que el profesor García Verdejo ha sido un gran profesional, una persona que ha tenido mucho que ver en el sistema educativo extremeño y nosotros no le vamos a hacer de menos», ha añadido para intentar dejar que se trata de un aspecto que responde a asuntos relacionados con las bases del premio.

Las bases

La Consejería de Educación de la Junta ha aprobado unas nuevas bases de estos premios, unos galardones con los que se pretende «reconocer, destacar y dar visibilidad a la trayectoria educativa» de centros sostenidos con fondos públicos no universitarios «que se han distinguido por el desarrollo de actividades destinadas a la mejora de la calidad educativa, cuya innovación y experimentación sirvan de modelo e inspiración».

La orden por la que se aprueban estos premios deja sin efecto las bases reguladoras del decreto que fue aprobado en 2012 sobre los galardones Tomás García Verdejo a las buenas prácticas educativas, que a su vez sustituyeron a una norma de 2009, por la que se crearon estos reconocimientos a la comunidad educativa.

El acto que se ha celebrado este lunes en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres ha reconocido la labor de los docentes y centros educativos en un acto que ha contado con la actuación de un grupo de alumnas del conservatorio profesional de danza de la capital cacereña.

Premiados

Este año se han presentado 58 proyectos al premio de innovación educativa Joaquín Sama y 50 para el aún denominado Tomás García Verdejo a las buenas prácticas.

En Innovación educativa han premiado al IES Valle del Jerte de Plasencia, el CEIP Ciudad de Badajoz y el IES Santa Bárbara de Plasencia.

En la modalidad de centros de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial a las buenas prácticas los premiados han sido los colegios Virgen de la Soledad ( Torreorgaz), el Juan XXIII (Vegas Altas, Badajoz), el San Isidro y Nuestra Señora del Rosario (Guadiana y Pueblonuevo del Guadiana) y, por él último, los centros Príncipe de Asturias, Nuestra Señora de la Soledad, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de los Remedios, Eulalia Pajuelo (El Torviscal, Montijo, Arroyo de San Serván, Vivares, Magacela y Campillo de Llerena) y el colegio Santa Cecilia Carmelitas Vedruna de Cáceres.

En la modalidad de centros educativos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación de Personas Adultas y Enseñanzas de Régimen Especial, los galardonados han sido el instituto Antonio de Nebrija (Zalamea de la Sereana), Via Dalmacia (Torrejoncillo), Loustau Valverde (Valencia de Alcántara), Zurabarán (Navalmoral de la Mata).

También han otorgado menciones honoríficas a los centros Ribera del Marco de Cáceres, el Gonzalo Encabo de Talayuela, el IES Benazaire de Herrera del Duque y el Emerita Augusta de Mérida. Además, por primera vez se ha reconocido la labor de un equipo de orientación educativa, en concreto la del equipo específico de deficientes auditivos de Cáceres.