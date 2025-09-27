Doce toneladas de tomate y mil euros de premio en la 'Tomatá' de Talavera La localidad pacense ha celebrado este sábado la cuarta edición de esta fiesta que ha transcurrido sin incidentes y ha repartido premios ocultos en bolas

Ángela Murillo Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:07 | Actualizado 21:43h.

La 'Tomatá' de Talavera la Real ha celebrado este sábado su cuarta edición con vecinos y visitantes tirándose 12.000 kilos de tomate tipo pera cultivados por agricultores de las Vegas del Guadiana. No ha habido incidentes en una fiesta en la que además se repartieron premios ocultos en bolas rojas entre los tomates. El mayor, de mil euros, fue a parar a Estíbaliz, una joven talaverana perteneciente a una de las cinco peñas participantes en un evento que, según su alcaldesa, Manuela Sancho, cada año va a más.

La 'Tomatá' ha sido en el Paseo Virgen del Carmen y ha empezado a las seis y media de la tarde. Antes se han cocinado dos paellasentre las cinco peñas que han participado, con la asistencia de unas quinientas personas en total. Este domingo siguen los plantes gastronómicos en la localidad próxima a Badajoz y se servirá sopa de tomate.

En cuanto a los premios, ha habido un total de veinte. El 'botín' se encontraba oculto en bolas rojas mezcladas en la enorme masa de tomates. Un matrimonio de Badajoz localizó el premio donado por El Corte Inglés, una freidora de aire, y también los ha habido proporcionados por los negocios locales, como una cesta de frutas, dos cenas en restaurantes de la localidad o productos farmacéuticos, entre otros.

Ampliar HOY

Según Sancho, este año la 'Tomatá' se ha retrasado a este último fin de semana de septiembre porque la siembra comenzó más tarde por las lluvias de primavera.