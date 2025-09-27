HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 27 de septiembre, en Extremadura?
'Tomatá' celebrada este sábado en Talavera la Real (Badajoz). HOY

Doce toneladas de tomate y mil euros de premio en la 'Tomatá' de Talavera

La localidad pacense ha celebrado este sábado la cuarta edición de esta fiesta que ha transcurrido sin incidentes y ha repartido premios ocultos en bolas

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:07

La 'Tomatá' de Talavera la Real ha celebrado este sábado su cuarta edición con vecinos y visitantes tirándose 12.000 kilos de tomate tipo pera cultivados por agricultores de las Vegas del Guadiana. No ha habido incidentes en una fiesta en la que además se repartieron premios ocultos en bolas rojas entre los tomates. El mayor, de mil euros, fue a parar a Estíbaliz, una joven talaverana perteneciente a una de las cinco peñas participantes en un evento que, según su alcaldesa, Manuela Sancho, cada año va a más.

La 'Tomatá' ha sido en el Paseo Virgen del Carmen y ha empezado a las seis y media de la tarde. Antes se han cocinado dos paellasentre las cinco peñas que han participado, con la asistencia de unas quinientas personas en total. Este domingo siguen los plantes gastronómicos en la localidad próxima a Badajoz y se servirá sopa de tomate.

En cuanto a los premios, ha habido un total de veinte. El 'botín' se encontraba oculto en bolas rojas mezcladas en la enorme masa de tomates. Un matrimonio de Badajoz localizó el premio donado por El Corte Inglés, una freidora de aire, y también los ha habido proporcionados por los negocios locales, como una cesta de frutas, dos cenas en restaurantes de la localidad o productos farmacéuticos, entre otros.

HOY

Según Sancho, este año la 'Tomatá' se ha retrasado a este último fin de semana de septiembre porque la siembra comenzó más tarde por las lluvias de primavera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La joven hallada en su piso de Badajoz tras un incendio presentaba heridas de arma blanca
  2. 2 Una menor de 14 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un atropello en Olivenza
  3. 3 Un pequeño pueblo de Extremadura lleva su aceite de oliva virgen extra a Japón
  4. 4 La Policía Local de Olivenza localiza al conductor fugado tras atropellar a una menor de 14 años
  5. 5 En estado critico una chica de 14 años tras ser atropellada
  6. 6

    Turismo de lujo en Extremadura: Del hotel de cinco estrellas a dormir en una cúpula de cristal
  7. 7 La emotiva sorpresa de un instituto extremeño a su profesora: convierten los pasillos en su camino hacia el altar
  8. 8 Paralizan la exhumación de víctimas en la mina La Paloma de Zarza la Mayor
  9. 9 Condenado a un año y nueve meses de cárcel un empresario de Moraleja por no justificar parte de una subvención
  10. 10

    «Tengo cinco hijos y ninguno es mío»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Doce toneladas de tomate y mil euros de premio en la 'Tomatá' de Talavera

Doce toneladas de tomate y mil euros de premio en la &#039;Tomatá&#039; de Talavera