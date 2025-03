Dos diseñadores extremeños, en la MBFW: «El carnaval de Badajoz me ha inspirado»

Irene Toribio Sábado, 14 de septiembre 2024, 11:20 Comenta Compartir

Ya ha arrancado la 24ª edición de la Mercedes Benz Fashion Week, una de las mayores citas de la moda española en la que se reconce el talento de diseñadores noveles y consagrados. Se ha convertido en el evento de referencia de la moda española y el gran exponente de la moda de autor en nuestro país. Diseñadores, marcas y casas de moda muestran sus últimas creaciones para conquistar al público nacional e internacional.

Este domingo, 15 de septiembre, se dan cita dos rostros extremeños que quieren llevarse a casa el Premio Mercedes-Benz Fashion Talent. Es el galardón que concede Mercedes-Benz para reconocer la mejor colección de los diseñadores emergentes que desfilarán en la pasarela Allianz EGO en esta jornada reservada para la moda emergente dentro del calendario de MBFWMadrid.

La firma que gane el premio Mercedes-Benz Fashion Talent (se sabrá el día 15, al finalizar los desfiles, en torno a las 20h) podrá presentar su colección próximamente en la pasarela de Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Entre las nueve firmas candidatas al premio, hay dos de Extremadura: Boltad y Karlo Módenes.

«Para mí la moda es diversión, expresión y un trabajo» BOLTAD

Alberto Martín (Badajoz), de 27 años, comenzó a diseñar después de ver un documental sobre moda, «yo no sabía qué estudiar, nada me gustaba, pero después de verlo me empecé a interesar por este mundo y me dije 'esto tiene un fondo que va mucho más allá de la ropa».

Es quien está detrás de Boltad y este año presenta al desfile su colección 'Woltad' a las 16.00 horas. Boltad ya se alzó con el Mercedes-Benz Fashion Talent en la 20ª edición del certamen, en septiembre 2022. Esta será la tercera y última vez que pueda optar al galardón.

«Para mí la moda es diversión, expresión y un trabajo. Yo nací en Extremadura y, sin duda, es algo que influye en tu personalidad. Del desfile del domingo espero que podamos volver a vivir una bonita experiencia y que todas las personas se sientan partícipes de esto«, nos cuenta.

«Las visitas al Museo Vostell Malpartida de Cáceres siempre me han inspirado a crear y el carnaval de Badajoz también» Karlo Módenes

Karlo Módenes (Badajoz) presenta su colección 'Who is the killer?' en el desfile de este domingo. Lo hará a las 13.30 horas.

Para él, confiesa, «la moda es Identificación, diálogo con el entorno, recibir el feedback y continuar con la conversación». «Las visitas al Museo Vostell Malpartida de Cáceres siempre me han inspirado a crear y el carnaval de Badajoz también. De mi desfile del domingo, espero no dejar a nadie indiferente, que se acuerden de nosotros y que quieran saber cómo continuará la historia en la próxima colección. Ganar el premio Mercedes-Benz Fashion Talent supondría para mí el verdadero comienzo de la historia, poder salir a enseñar nuestra colección fuera del país sería una maravilla», nos cuenta.