El diseñador extremeño Juan Manuel Cruz viste a Tanxugueiras El artesano extremeño crea tres chaquetas y una gorra de inspiración Montehermoso para el trío gallego, dentro de su colección «Controversia 1936», un homenaje a las víctimas de la Matanza de Badajoz que combina memoria histórica, moda y folklore

Alba Alcázar Crespo Lunes, 25 de agosto 2025, 15:02

El artesano y creador textil extremeño Juan Manuel Cruz ha diseñado en exclusiva para el grupo gallego Tanxugueiras una serie de piezas únicas que fusionan tradición y vanguardia. Entre ellas destaca una gorra de inspiración Montehermoso, elaborada en trenza de paja tintada en negro y decorada con apliques atípicos, una reinterpretación contemporánea de un símbolo de la artesanía extremeña.

Además, Cruz ha creado para el trío gallego tres chaquetas y varios complementos que combinan innovación y raíces extremeñas. Estas piezas forman parte de su última colección, 'Controversia 1936', con la que rinde homenaje a las víctimas de la Matanza de Badajoz. Los colores predominantes, negro y rojo, evocan luto, dolor, sangre y olvido, pero también fuerza y resiliencia. Sus texturas y ornamentos dialogan con el folklore extremeño, manteniendo viva la memoria desde la moda.

El artesano reconoce en Tanxugueiras un reflejo de su propio trabajo: la convivencia entre raíz y modernidad. Ellas lo logran a través de su música fusionando ritmos e instrumentos tradicionales con sonoridades más transgresoras. De forma paralela, Cruz traslada ese espíritu a la moda, reinterpretando técnicas y símbolos populares en clave contemporánea.

El encuentro entre el creador y el trío se produjo en el backstage de un concierto en Plasencia, donde el artesano entregó personalmente sus diseños y explicó la inspiración detrás de cada pieza. Entre ellas destacan:

- Una americana oversize con flecos negros y rojos cosidos a mano, inspirados en los mantones tradicionales, ceñida con un fajín de piel ecológica a modo de peplum.

- Una chaqueta tipo americana con capucha, bordada con motivos típicos de Extremadura en rojo, acompañada de un corsé de piel ecológica roja con los mismos bordados en negro.

- Una chaqueta cuyas solapas se transforman en esclavina montehermoseña, combinada con la ya mencionada gorra de inspiración Montehermoso, pieza única e innovadora de la artesanía de vanguardia.

Para dar forma a esta gorra, Cruz desarmó una de las que guarda su madre con el fin de estudiar su estructura y poder reinterpretarla. Aunque en Extremadura solo una persona conserva la técnica tradicional para elaborarlas, la curiosidad e investigación autodidacta del creador le permitió acercarse a esta labor artesanal. El resultado es una pieza que, en sus palabras, constituye una reinterpretación folk de un símbolo extremeño, realizada con profundo respeto por el folklore y la tradición.

¿Quiénes son las Tanxugueiras?

Tanxugueiras es un trío musical gallego integrado por Aida Tarrío y las hermanas Olaia y Sabela Maneiro. Su propuesta artística se basa en la reinterpretación de la música tradicional gallega, especialmente de las cantigas y de los ritmos de pandereta, fusionándolos con sonidos actuales como la música electrónica, las percusiones urbanas y otros géneros contemporáneos.

El grupo se ha consolidado como una de las formaciones más innovadoras de la escena folk actual, llevando la cultura gallega a un público diverso y global. A través de sus letras y de su fuerza interpretativa, Tanxugueiras abordan temas como la ruralidad, el feminismo, la igualdad y la diversidad, convirtiéndose en referentes de una nueva generación de artistas que defienden la identidad cultural sin renunciar a la modernidad.

Su salto a la popularidad llegó en 2022 con su participación en el Benidorm Fest y el tema 'Terra', una canción que se convirtió en himno gracias a su mensaje de unión: «non hai fronteiras» («no hay fronteras»). Desde entonces, han girado por numerosos escenarios nacionales e internacionales, ganando reconocimiento tanto en el ámbito musical como en el social por su compromiso con la tradición y la innovación.

