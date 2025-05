Cáceres reabre las instalaciones y parques públicos clausurados por la tormenta

09:37

Ultima actualización de la Delegación del Gobierno en la provincia de Badajoz

- EX 209 (Badajoz-Montijo), queda libre la vía hacia la localidad de Mérida, y se mantiene cortada hacia Badajoz a la altura del kilómetros 33 y 17,500, con señalización por mantenimiento por saltos de agua

-N-430 (Valdivia) Salto de agua en la Nacional a la altura de la localidad. Cortada y señalizada por mantenimiento

- Ex 325 (Cruce río Zapatón-Villar del Rey): se ha restablecido la circulación, queda expedita la vía

- Ex 327 (Montijo-La Roca) se va restablecido la circulación

- EX 214 (La Roca-La Nava) se ha restablecido la circulación

- EX 316 (Valdecaballeros-Castilblanco) se ha restablecido la circulación

- BA 157 (Villa del Rey-Pueblo de Obando) queda abierta la vía .