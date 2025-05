Servicios Sociales busca alojamiento a las 40 familias que se han quedado sin casa en Gévora y Valdebótoa

Iluminada Gallardo sujeta con fuerza una gallina con las patas cubiertas de barro. «Se han salvado 10 de las 30 que tenía, las que han ... podido estirar el cuello y no se han ahogado», explica mientras señala la marca que ha dejado el agua en el pescuezo del ave. Esta vecina de las Casas Aisladas de Gévora ha perdido su casa y todos sus enseres. Ella y su pareja, Paco, prefirieron salvar a sus perros que hacer las maletas, así que se fueron con lo puesto y ahora se quedan en casa de un familiar. «No queremos caridad, pero necesitamos ayuda», dice Paco.

Esta familia es una de las afectadas por la crecida del Gévora y el Zapatón, pero hay casos aún más graves. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badajoz se han desplegado en las pedanías de Valdebótoa y Gévora para atender a los afectados. Hay unas 40 familias que no tienen dónde ir, por lo que están buscando alojamiento.

En total los Servicios Sociales están atendiendo a 40 familias que necesitan todo tipo de ayudas, desde ropa a comida. Los camiones municipales también están colaborando para mover enseres de las casas afectadas.

La mayor parte de las parcelas que se han inundado eran casas de campo cuyos propietarios usaban para tener a los animales o para pasar algunas temporadas. En otros casos, sin embargo, eran viviendas habituales y además de personas con pocos recursos que lo han perdido prácticamente todo.

Así lo confirma el alcalde pedáneo de Valdebótoa, Francisco Elías. En el caso de su poblado, la inundación ha llegado a una docena de casas, pero solo seis contaban con habitantes de forma habitual. De ellos dos familias se han quedado sin recursos porque tienen pocos ingresos y no tienen dónde acudir.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha pedido este jueves que se aceleren las ayudas para que lleguen a los afectados. Lo mismo piden los que están dedicando el día a limpiar barro de sus enseres. Es el caso de Paco Bazaga, de las Casas Aisladas de Gévora. «Somos inquilinos en esta casa, no propietarios y está destrozada. Yo soy un pensionista y lo he perdido todo. Mi mujer no trabaja. En 10 minutos nos hemos quedado sin nada».

Ampliar Paco Bazaga en su casa, que ha quedado destrozada por la crecida. J. V. ARNELAS

Bazaga pide que se investigue cómo fue la inundación y que les lleguen las ayudas lo antes posible. A pesar de todo este vecino se alegra de haberse salvado. Sufrió un ictus grave hace solo un mes y su mujer le convenció para acostarse el lunes a dormir, a pesar de que estaba preocupado por las lluvias. Cuando se levantaron a las nueve de la mañana del martes, el agua estaba entrando. Pusieron a salvo a sus perros y él se marchó con el coche. «Mi mujer se quería quedar en la casa, pero volví y la recogí. Menos mal porque a lo mejor no lo cuenta».