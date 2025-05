Badajoz reabre los parques tras evaluar los daños debido a la crecida del río

El nivel del agua ha bajado, se ha analizado la situación y los parques han sido reabiertos al público a primera hora de la tarde ... de este jueves. Según informan fuentes del Ayuntamiento de Badajoz los jardines y zonas verdes ya están de nuevo abiertas. Precisamente, el alcalde pacense, Ignacio Gragera, explicaba esta mañana que antes de reabrirlos había que evaluarlos, especialmente los sistemas eléctricos y de bombo para evitar que, al volver a funcionar, supusieran un peligro tras la crecida de los ríos y arroyos.

El alcalde ha asegurado que, en el casco urbano, más allá de la caída de algún árbol, los daños producidos por la crecida de los ríos no han sido muy cuantiosos. «Las pérdidas más graves, por desgracia, han sido en el entorno de las pedanías, en las Casas Aisladas de Gévora. En algunas aún no se puede acceder porque el agua no ha bajado, especialmente en la confluencia del Gévora y el Zapatón», ha indicado Gragera que ayer visitó la explotación de la familia Vizuete. Este ganadero perdió su casa y se ahogaron 400 cabras y 100 ovejas.

El regidor pacense también ha desvelado que este jueves se ha producido una nueva reunión del comité del Inuncaex, que ha coordinado la emergencia, y que estiman que el nivel del Guadiana seguirá bajando a lo largo del día. «Esperamos recuperar la normalidad».

Una de las zonas donde la situación aún es complicada es la carretera de acceso a la pedanía de Novelda del Guadiana. En esta vía la crecida de los ríos provocó hundimientos en el asfalto. Por el momento no pueden circular vehículos pesados, por lo que este poblado se ha quedado sin servicio de autobuses. Los operarios municipales están trabajando en la zona para tratar de reparar este acceso lo antes posible.

Asesoramiento jurídico

A la zona de Gévora y Valdebótoa se han desplazado los funcionarios de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badajoz para atender a las familias más afectadas. El alcalde pacense ha anunciado, además, que han acordado un convenio con el Colegio de Abogados de Badajoz para ofrecer asesoramiento gratuito a los afectados por las inundaciones. «Será un servicio de asesoramiento rápido para informarles de cuáles son los cauces que deben seguir». Los abogados ya están disponibles en la sede del colegio pacense.

Por último Gragera también ha reiterado que se habiliten las líneas de ayudas desde el Gobierno central «para poder realizar las tareas de limpieza con rapidez». «Esta misma mañana, una vez evaluados algunos daños, también hemos pedido a los voluntarios de protección civil que estén disponibles por si es necesario que se desplacen a alguna zona a colaborar con la limpieza y en la recogida de enseres», ha añadido el regidor pacense.