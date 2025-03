La dirección socialista guarda silencio ante la candidatura de Gallardo para liderar el partido

Era un secreto a voces pero, aun así, ha sorprendido el momento elegido por el alcalde de Villanueva y presidente de la Diputación de Badajoz, ... Miguel Ángel Gallardo, para hacer público que competirá por la Secretaría General del PSOE de Extremadura. Porque las fechas para la celebración de las primarias, a las que con su paso adelante parece que aboca al partido, no están ni mucho menos fijadas.

El eterno aspirante a suceder a Guillermo Fernández Vara quiere aprovechar la oportunidad que lleva años esperando y que aceleró el 28-M, cuando el PSOE perdió la Junta. Esa noche buena parte de los socialistas extremeños entendieron que acababa una etapa y empezaba otra y, sobre todo, que en ella estaría Miguel Ángel Gallardo. El alcalde de Villanueva de la Serena logró su sexta mayoría absoluta en esa fatídica noche electoral para su partido. El rotundo respaldo que le dieron los ciudadanos fue razón de peso para sortear las críticas internas e iniciar un tercer mandato al frente de la Diputación Provincial de Badajoz.

Su liderazgo en el partido creció esa noche y él ha trabajado por fortalecerlo desde entonces. También de escenificarlo, especialmente a través de su alianza con el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, otro peso pesado socialista que se salvó de la quema electoral.

Miguel Ángel Gallardo cree que ahora sí ha llegado su momento y no tiene intención alguna de desperdiciar la ocasión. Y sin dudas sobre la marcha de Guillermo Fernández Vara y con el congreso extraordinario a la vista, haya o no fechas fijadas, ha decidido dejar de «marear la perdiz», como él mismo ha dicho, lanzar su candidatura y con ella, de paso, un aviso a navegantes. Porque Gallardo, con su anuncio, se ha adelantado a la posibilidad de que se apueste por el mirlo blanco y de consenso que muchos en el partido creen necesario para iniciar de verdad una nueva etapa en el PSOE de Extremadura y, a poder ser, con nombre de mujer. Gallardo, con su paso al frente, deja claro que estará en la carrera por la Secretaría General esté quien esté en ella, que el consenso en el partido, si se quiere, pasa por él –«no me presento para retirarme»– y que desbancarle de su objetivo va a costar, «tengo muchos apoyos en Cáceres y en Badajoz».

La claridad del alcalde de Villanueva contrasta con el silencio de los dirigentes del partido. Fernández Vara ha expresado su «absoluto respeto» a la decisión de Gallardo. Los secretarios provinciales de Badajoz y Cáceres, Rafael Lemus y Miguel Ángel Morales, respectivamente, por el contrario, han preferido no pronunciarse y quizás evidenciar con su silencio su descontento con el anuncio adelantado del presidente de la Diputación pacense, e incluso también con su candidatura. Es un hecho que no hay consenso en torno a Gallardo y que al situarse ya en la carrera por la sucesión ha reforzado las posibilidades de primarias. Él lo sabe y también avisa a los contrarios: «No busco unanimidad, prefiero que haya primarias para que afloren las sensibilidades del partido».