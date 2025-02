El día que Pablo Iglesias explicó la Transición a los periodistas que la cubrieron

Una de las novedades editoriales que el grupo Planeta está cocinando es el libro con los recuerdos del grupo Crónica, integrado por periodistas españoles que ... hicieron crónica parlamentaria y política en la Transición, y que durante cuarenta años mantuvo la costumbre de comer cada jueves sin cámaras ni cuadernos ni grabadoras ni bolígrafos de por medio con personalidades relevantes de la escena pública nacional. Lo integraban Pepo Oneto, Pilar Cernuda, Justino Sinova, Nativel Preciado, Fernando Ónega o Carlos Dávila, entre otros. Y también José Julián Barriga, el extremeño que fue el primer director de los servicios informativos de la Presidencia del Gobierno y director general de Relaciones Informativas de la Presidencia (jefe de prensa de Adolfo Suárez). El pasado verano, Crónica bajó la persiana.

«Han sido 1.200 almuerzos con 800 dirigentes de la política, la economía, la empresa, las instituciones...», sitúa el periodista extremeño, que acaba de publicar 'En defensa de la Transición: Memoria de un testigo afortunado' (Pigmalión, 257 páginas, 19 euros). «La única condición que todos asumíamos es que eran comidas 'off the record' (los participantes asumen que nada de lo que ahí se cuente puede trascender, a no ser que les llegue esa misma información por otras fuentes)». Bajo esas condiciones, aceptaron sentarse a la mesa Felipe González, Manuel Fraga, Santiago Carrillo, Alfredo Pérez Rubalcaba, Pedro Sánchez... Alguno más de una vez. «Rodríguez Zapatero -rescata Barriga- vino una vez, y a la segunda puso como condición que no estuviera Carlos Dávila, y entonces no vino».

El periodista extremeño recuerda la comida con Letizia Ortiz, y el momento incómodo que generó su intervención

«Éramos 12 ó 14 los que formábamos el grupo Crónica, y lo que haremos ahora en el libro será contar anécdotas y dar nuestra visión de lo que fue la Transición», explica el periodista extremeño, que recuerda muchos de esos almuerzos con personalidades. Por ejemplo: el día que comieron con Pablo Iglesias, cofundador de Podemos y ex vicepresidente del Gobierno en la pasada legislatura. «Acabó explicándonos la Transición a nosotros», evoca el extremeño.

«El señor Iglesias se fue creciendo y creciendo y acabó explicándonos la Transición, acabó explicándole la Transición a Julián Barriga, que había estado en la Moncloa», cuenta Antonio Casado en un reportaje publicado por ABC con motivo del adiós del grupo Crónica. «Empezó encantador -completa Pilar Cernuda en el vídeo que acompaña esa noticia-, diciendo 'Bueno, lo que más me gusta de esta comida es que voy a conocer a los periodistas que han sido mis referentes de cuando me empezó a gustar la política. Os conozco a todos, habéis vivido la Transición, quiero escucharos porque sois vosotros los testigos de la Transición...' Y nosotros dijimos: ¡Qué bien, hombre'. Luego no pronunciamos palabra. Nos la contó él».

Ampliar El periodista extremeño, el pasado miércoles en Garrovillas de Alconétar. Armando Méndez

También se sentaron a la mesa con los periodistas de Crónica los actuales Reyes, Felipe VI y Letizia Ortiz. Y Barriga tampoco ha olvidado ese encuentro. «Felipe nos pidió que le tuteáramos -relata el periodista nacido en Santiago del Campo pero hijo adoptivo de Garrovillas de Alconétar, donde vive a caballo con Madrid-. Y nos pidió que le dijéramos con toda sinceridad cómo lo estaba haciendo y qué esperábamos de la Monarquía. Quería que hiciéramos una ronda de intervenciones. En mi turno comenté lo positivo que era que la futura reina fuera a ser una mujer plebeya como se decía antiguamente, en el sentido de alguien del pueblo. Ella replicó que si eso quería decir que la monarquía había estado alejada de la ciudadanía. Creo que no le gustó mi comentario. Fue una situación un poco incómoda».

Otra anécdota con Letizia Ortiz es de antes de casarse con el actual monarca. Como Barriga siempre ha mantenido la relación con Extremadura, era habitual que atendiera a paisanos para todo tipo de gestiones. Una vez, le pidieron para el Salón de Otoño de pintura de Plasencia una periodista conocida que presentara el acto. Barriga hizo las gestiones con Ortiz, a la que conocía. «Yo estaba en la agencia Servimedia -fue su director general- y la conocía porque la había contratado como profesora para unos cursos para responsables de comunicación del Tercer Sector. Ella estaba de acuerdo con presentar el Salón de Otoño. Lo hice saber, pero me pidieron alguien más conocido. A la semana, se anunció su boda con el entonces príncipe Felipe».