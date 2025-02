Así es el día a día del Infoex cuando apenas hay incendios forestales

Antonio J. Armero Cáceres Domingo, 9 de febrero 2025, 07:49 Comenta Compartir

Los vigilantes descienden de sus torres con vistas panorámicas al monte; los bomberos cambian la manguera por la motosierra o la desbrozadora; y a los jefes les bajan las pulsaciones porque saben que seguramente no tendrán que enfrentarse a ningún gran fuego. Esto es el Infoex en invierno, la época en la que el dispositivo extremeño contra los incendios forestales se queda casi sin incendios forestales. ¿Qué ocurre entonces, a qué se dedican durante estos meses los 852 trabajadores que integran el plan?

«Fundamentalmente, a poner a punto las infraestructuras que usaremos en verano para la extinción», responde de entrada José Antonio Bayón, el ingeniero forestal al frente de este operativo que ahora vive en época de peligro bajo. La de riesgo alto suele ir del 1 de junio al 15 de octubre, y lo que se hace en ella es de sobra conocido: apagar fuegos. Es además una tarea habitualmente bien visible: por las columnas de humo, los helicópteros, el trasiego de camiones, las sirenas... Poco que ver con el trabajo oscuro y casi invisible de estos días de invierno.

Ampliar Dos coches del plan Infoex, en un sendero junto al parque nacional de Monfragüe. Jorge Rey

«Sí que es físicamente exigente», dice un bombero forestal que acaba de soltar la motosierra en una pista forestal de Serradilla, junto al parque nacional de Monfragüe. El retén –unidad, prefieren llamarle los técnicos– de este pueblo cacereño está haciendo eso que decía Bayón, trabajos de selvicultura preventiva. «Mantenemos cortafuegos, repasamos pistas y puntos de agua, hacemos podas y desbroces, también quemas prescritas, divulgación a niños en los colegios...», detalla el director general de camino al sendero en el que está el retén.

«Un cortafuegos no para un incendio, pero nos sirve para penetrar en el monte y luchar contra él con más seguridad y efectividad» José Antonio Bayón Director General de Prevención y Extinción de Incendios de la Junta de Extremadura

Conduce Miguel Ángel Morillo, uno de los cinco coordinadores regionales del Infoex. Metidos de lleno en el monte, detiene el coche, baja la ventanilla y explica. «¿Veis todas las jaras y brezos desbrozados, en el suelo, junto a esta pista por la que circulamos? Esto es lo que llamamos una faja auxiliar, que es una franja al pie del camino en la que disminuimos la cantidad de combustible, para que las unidades puedan trabajar con más seguridad y efectividad en caso de incendio».

2.100 Hectáreas Son sobre las que el plan Infoex realiza cada año trabajos de selvicultura preventiva, según la media extraída a partir de los datos del último lustro, informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. De esta cifra total, unas 1.200 hectáreas se trabajan usando maquinaria pesada, y unas 900 a pie por los integrantes de los retenes. 14 Tractores De cadenas y dos de neumáticos emplea el Plan contra los incendios forestales en Extremadura para estas labores de mantenimiento y puesta a punto de infraestructuras de defensa como cortafuegos y fajas auxiliares. El EMIF (Equipo de Maquinaria Pesada del Infoex) lo manejan entre personal del Plan y el de la empresa pública GPEX.

Cortar ese combustible fino (matorral, palos, ramas, hojarasca) tiene otra ventaja: puede ayudar a reducir la altura de llama, y eso contribuye a aplacar el fuego, a bajar su intensidad, un paso importante en la lucha por intentar apagarlo. También se actúa en el invierno sobre el combustible grueso (ramas grandes y troncos de árboles, sobre todo), el principal alimento de los incendios forestales.

«Más efectividad y seguridad»

«Todo lo que hacemos ahora nos ayudará a luchar en mejores condiciones contra los incendios del verano», contextualiza el director general, que explica que «un cortafuegos no detiene un incendio, pero sí nos sirve a nosotros para penetrar en el monte y poder trabajar con más efectividad y seguridad cuando haga falta».

«Infraestructuras defensivas como los cortafuegos o las fajas auxiliares no apagan por sí mismas un gran incendio en su fase de máximo apogeo, pero nos permiten ir plantándole cara», completa Miguel Ángel Morillo. «A un incendio –sigue– vas intentando frenarlo en cada cortafuego, utilizando distintas técnicas según convenga (tendidos de manguera, contrafuegos o un 'bulldozer' haciendo una línea de defensa, entre las más habituales). Lo intentas en uno y a lo mejor no lo consigues. Y te vas al siguiente. Y a lo mejor tampoco lo paras ahí, pero sí en el tercero o en el cuarto o en el quinto, porque se ponen de tu parte las condiciones meteorológicas (la temperatura y sobre todo, el viento), que van cambiando a lo largo del día».

Ampliar Un trabajador del Infoex, en plena tarea de poda junto a un cortafuegos. Jorge Rey

Más cosas que se hacen ahora y no en verano: las quemas prescritas. No son lo mismo, pero recuerdan a lo que durante siglos hicieron los pastores y sobre todo los cabreros, que se mueven con su ganado en cotas más altas. «La quema prescrita es un modo de desbrozar, quemando solo lo que nos interesa y siempre con una finalidad preventiva», resume José Antonio Bayón. «Las hacemos –amplía– en zonas donde el combustible y el clima nos lo permiten. Quemamos de forma controlada el matorral, rebajando su carga lo suficiente como para que ya no sea capaz de conducir un incendio en verano. Así, además, rompemos la continuidad del paisaje, que también nos ayuda en caso de fuego. Hacerlo estas quemas con personal en vez de con maquinaria es más económico y evitamos problemas de erosión del suelo. Además de que hay zonas de alta montaña que son inaccesibles para la maquinaria, por la pendiente del terreno y su pedregosidad».

«El riesgo para la población en el medio rural ha crecido por el abandono de los olivares y la tendencia a construir casas muy próximas a zonas arboladas» Miguel Ángel Morillo Coordinador regional del plan Infoex

Esto último ocurre sobre todo en la comarca de La Vera, una de las que está acogiendo más quemas prescritas. También se realizan en los valles del Jerte, el Tiétar y el Ambroz. En este último, se hizo una hace unos días en el puerto de Honduras, en colaboración con la BRIF (Brigada de Refuerzo ante Incendios Forestales) de Pinofranqueado. Además, recientemente se han empezado a hacer quemas prescritas experimentales bajo arbolado en otras zonas de la región, como Valencia de Alcántara, Tentudía, Garciaz o algunos parajes de la Sierra de Gata.

Los planes periurbanos

Esta última comarca y la lindante de Las Hurdes centran buena parte de las preocupaciones de los responsables del plan Infoex durante la época de riesgo alto. Porque concentran algunas de las masas boscosas más extensas y preciadas de la comunidad autónoma. Y por los antecedentes, ya que las dos cuentan con un importante currículum de grandes incendios forestales (así se llama a los que superan los que superan las 500 hectáreas) ocurridos en las últimas décadas. Y hay un motivo más: la proximidad de las masas boscosas a los núcleos urbanos. Es lo técnicamente se llama interfaz urbano forestal, una de las claves de presente y futuro en la gestión de los incendios forestales.

Ampliar Miembros de dos retenes de Serradilla, junto a responsables del plan Infoex. Jorge Rey

La ley dice que los ayuntamientos están obligados a tener un plan contra el fuego que incluya mantener a raya el combustible vegetal más próximo al casco urbano. En la práctica, la mayoría de los municipios elude esta obligación, porque es cara y no les sobra el dinero. En este escenario, hace unos años que la Junta de Extremadura asumió 'de facto' esta tarea y ha redactado planes periurbanos para municipios de la Sierra de Gata y Las Hurdes.

La interfaz y el futuro

«En los próximos años –avanza el director general de Prevención y Extinción–, los retenes del plan Infoex van a ir poco a poco dirigiendo sus trabajos de selvicultura preventiva a zonas periurbanas, donde el riesgo en la interfaz urbano forestal va creciendo». ¿Y por qué? «Sobre todo –apunta José Antonio Bayón– por el abandono de explotaciones agrícolas como olivares o huertos, y porque la ausencia de ganado en el monte ha hecho que haya proliferado el matorral». Es la biomasa, el combustible vegetal que se acumula en el monte en cantidades tan altas y peligrosas que acaba convirtiéndose en una alfombra roja para el fuego.

Estos trabajos de selvicultura preventiva sobre las infraestructuras de defensa contra el fuego ocupan tres cuartas partes del tiempo de trabajo del personal del Infoex durante la época de peligro bajo. De cada cuatro semanas laborales, los bomberos forestales le dedican a estas tareas tres, y la cuarta están de guardia para extinción. Durante la época de riesgo alto, el mapa regional se divide en diez zonas de coordinación a efectos de lucha contra los incendios forestales. Y fuera de ella, se reducen a cinco: Gata-Hurdes, La Vera-Monfragüe, Siberia-Villuercas, Cáceres-Badajoz centro y por último, Tentudía-Serena. Es otra particularidad del invierno, la época en la que el plan Infoex se prepara para el verano.

El momento de compensar las horas extras dadas en verano El invierno es también la época en la que el personal del Infoex compensa las horas extras del verano. «Dan bastantes», admite el director general de Prevención y Extinción, que explica que son compensadas con tiempo libre, duplicándolas, de modo que quien tenga 25 horas, descansará 50. José Antonio Bayón afirma también que el pasado verano ya hubo trabajadores que libraron 11 días seguidos, al permitírseles por primera vez pedir dos días de asuntos propios en julio y agosto, y encadenarlos con días de descanso cambiados con sus compañeros. Además, admite un retraso de «unos dos meses» en el contrato de los nuevos EPI (Equipos de Protección Individual) y confía en poder entregar dos de ellos a cada trabajar «antes de junio».