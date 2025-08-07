Detenido por robar tres veces en la misma cooperativa de La Vera

R. H. Jueves, 7 de agosto 2025, 13:22 | Actualizado 13:27h. Comenta Compartir

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo ROCA de la Compañía de Navalmoral de la Mata, han llevado a cabo una investigación que se ha saldado con la detención de dos hombre, de 35 y 45 años. A uno de ellos se le atribuye la supuesta comisión de tres delitos de robo con fuerza y un delito de hurto y uso de vehículo, ambos cometidos en la misma cooperativa ubicada en la comarca de La Vera. También se le vincula con otro delito de falsedad documental. El otro varón fue detenido posteriormente por su supuesta implicación en uno de los robos.

La investigación comenzó el mes de abril, cuando representantes de la cooperativa afectada por los robos interpusieron varias denuncias ante la Guardia Civil. Decían haber sufrido una sucesión de robos en las instalaciones de la empresa, en los que emplearon la fuerza franqueando puertas, ventanas e, incluso, dañando la alambrada para acceder al interior de las instalaciones.

En los robos sustrajeron diverso material, múltiples herramientas, cableado de cobre y de aluminio y un vehículo. Estos efectos están valorados en aproximadamente 13.000 euros.

En uno de los robos llegaron a cortar cableado eléctrico, el cual tuvieron que abandonar allí mismo al activarse el sistema de alarma.

Centro de tratamiento de residuos

Ante estos hechos los agentes llevaron a cabo numerosas gestiones, entre ellas, indagaron acerca del destino del cableado y otros materiales sustraídos de fácil venta.

Las averiguaciones practicadas dieron sus frutos al inspeccionar diversos centros de tratamiento y recuperación de residuos, localizando en dos plantas la entrega de parte de los efectos y el cableado robado en la cooperativa.

En ambos establecimientos, uno ubicado en Plasencia (Cáceres) y otro en Talavera de la Reina (Toledo), las entregas las efectuaron a nombre de una misma persona, aunque en la primera planta de recuperación de residuos acudieron dos varones.

Tras comprobar los datos del individuo que figuraba en el registro de los dos centros, verificaron que uno de los hombres personados en él había hecho uso de la documentación de su hermano para vender el material, siendo este desconocedor de los hechos.

Este mismo individuo fue visto conduciendo el vehículo sustraído por el núcleo urbano de la localidad de Navalmoral de la Mata.

Detenciones

Con las pruebas recabadas durante la investigación, los agentes identificaron a los presuntos autores de los hechos, que han sido detenidos de acuerdo a su implicación en ellos.

Además, se ha recuperado el vehículo sustraído, que ha sido devuelto a la cooperativa.

Los dos detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, en funciones de Guardia, de Navalmoral de la Mata.

Durante el proceso indagatorio, los agentes contaron con el apoyo del Equipo ROCA de Plasencia, quienes colaboraron en la inspección de los centros de tratamiento y recuperación de residuos de la localidad.