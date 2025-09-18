Detectan nuevos casos de carbunco en una explotación bovina de Alburquerque La enfermedad, que puede llegar a contagiar al ser humano, puede hallarse también en una segunda explotación de ese municipio, aunque aún no hay confirmación oficial

Celestino J. Vinagre Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:49 Comenta Compartir

Entre septiembre y octubre del año pasado, en el plazo de poco más de un mes, se localizaron cuatro casos de carbunco en vacas en explotaciones ganaderas situadas en la provincia de Badajoz. Un año después reaparece esta enfermedad en Alburquerque según ha podido saber HOY. En una explotación está confirmada su presencia desde esta mañana de miércoles. En otra se sospecha aunque no hay confirmación oficial aún.

La presencia de ántrax en vacuno (carbunco) inquieta a ganaderos pero también a los veterinarios que atienden sus explotaciones. El ántrax tiene tres variantes: la cutánea, que es la más leve; la gástrica, que ya es un poco más grave, al ingerir carne cruda o casi cruda de un animal afectado, y, por último, la respiratoria, la más peligrosa de las variantes y la más letal. En el año 2022 uno de esos focos de carbunco llegó incluso a infectar un veterinario, tras realizar una necropsia a una vaca. Tuvo que ser hospitalizado. El ántrax afecta principalmente al ganado y los animales de caza. Los humanos se pueden infectar a través del contacto directo o indirecto con animales enfermos.

Según ha podido saber este diario, el servicio de Sanidad Animal de la Junta de Extremadura ha informado a los veterinarios de «sospechas clínicas de carbunco», en dos explotaciones de bovino situadas en el término municipal de Alburquerque. Dos dos muy próximas a las situadas cerca de La Codosera hace un año. Y también a la de 2022 que afectó a un veterinario.

En realidad, en una de esas dos explotaciones se ha pasado en cuestión de horas de la sospecha a la constatación oficial. Hay carbunco. El Laboratorio Nacional de Referencia de Santa Fe (Granada) ha confirmado la presencia de Bacillus anthracis en las muestras tomadas en una de esas explotaciones. Y en otro tiene claros indicios de que también está infectada la ganadería por carbunco.

Los servicios veterinarios han tomado medidas. Entre ellas, el enterramiento de las vacas muertas afectadas por carbunco; así como la realización del estudio de explotaciones sensibles y censos en el entorno de la explotación afectada para poder aplicar controles de desplazamiento de animales. Ello conlleva la restricción de movimientos tanto de la explotación foco como de las explotaciones relacionadas, explican los servicios veterinarios.

La restricción de movimientos conlleva la inmovilización cautelar de los animales en la explotación contagiada y en las colindantes y la vacunación obligatoria frente al carbunco bacteridiano de todos los animales de las especies sensibles de esas explotaciones.

La última vez que Extremadura notificó la enfermedad de ántrax en vacuno antes de su reaparición en septiembre del año pasado fue en ese citado 2022. Fueron también en Alburquerque, próximo a La Codosera.

Los signos y síntomas, que dependen de la forma en que estés infectado, pueden incluir llagas en la piel, vómitos y choque. El tratamiento inmediato con antibióticos puede curar la mayoría de las infecciones de ántrax. El ántrax por inhalación es el más difícil de tratar y puede ser mortal.