Desconcierto entre los menores de 60 años por si pueden vacunarse de gripe

La campaña de vacunación contra la gripe está generando desconcierto entre la población menor de 60 años por si pueden vacunarse o no. Esta confusión se ha intensificado en las últimas horas con motivo de la medida extraordinaria que ha puesto en marcha el SES ... para recibir la dosis sin cita previa por las tarde en once centros de salud de esta comunidad autónoma.

El interés por protegerse contra este virus respiratorio ha crecido por el repunte de infecciones respiratorias y eso ha provocado que haya extremeños que se han presentado a inmunizarse sin ser población diana. Lo contradictorio es que en algunos casos han recibido el pinchazo y en otros se lo han negado.

«Estuve haciendo cola en el centro de salud de Valdepasillas para ponerme la vacuna contra la gripe y me la pusieron. Tengo menos de 60 años y no me preguntaron nada», comenta una pacense a este diario.

Otra usuaria de la misma área de salud que también ha hablado con HOY asegura que se presentó en la mañana de ayer con cita en su centro de salud para vacunarse contra la gripe. Al ser menor de 60 años le indicaron que no podía recibir la dosis.

Pero no solo ha sucedido en Badajoz y durante esta campaña extraordinaria sin cita previa. «Fui a mediados de diciembre a vacunarme contra la gripe, tengo menos de 60 años, no tengo factores de riesgo y tampoco convivo con alguien que sea vulnerable ni fumo. Quería protegerme porque el año pasado estuve muy mal con la gripe A en navidades y en el centro de salud me preguntaron que si era de riesgo. Les dije que no y se interesaron por si trabajaba de cara al público. A eso les contesté que sí», recuerda una usuaria, de 47 años, de un centro de salud cacereño. Ella no es sanitaria ni profesional imprescindible de servicios críticos y esenciales como policías o bomberos y, sin embargo, sí le pusieron la inyección.

Población diana

Ante las dudas generadas y a preguntas de este diario, la Consejería de Salud asegura que la campaña de la gripe, tanto con cita previa como sin ella, está dirigida a la población diana.

Eso quiere decir que pueden recibir la dosis los siguientes grupos de población: residentes en centros sociosanitarios y población de 80 y más años, mayores de 60 años, internos en centros de discapacidad y residencias, así como residentes en instituciones de manera prolongada.

Este año se incluye también a los fumadores y a los familiares que convivan con personas de riesgo

En cuanto a los menores de 60 años, deben tener enfermedades que aumentan el riesgo en caso de padecer gripe o covid.

Además se pueden vacunar también las embarazadas, en cualquier trimestre de gestación, y mujeres durante el puerperio, hasta los seis meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo.

Asimismo, pueden recibir la dosis las personas convivientes con aquellos que tienen alto grado de complicaciones si enferman de estas patologías.

También deberán vacunarse los profesionales imprescindibles de servicios críticos y esenciales, es decir, personal de centros sanitarios y sociosanitarios públicos y privados, así como trabajadores en servicios públicos esenciales como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil y bomberos.

En cuanto a la vacunación de la gripe, este año y como novedad, se recomienda también vacunar a los niños de seis meses a cinco años y a menores de 60 que sean fumadores.