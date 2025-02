Colas para vacunarse en el primer día sin cita previa

Los extremeños han acudido a la llamada del Servicio Extremeño de Salud para vacunarse contra la gripe y la covid. A las cinco de la tarde de este jueves se abrió la campaña extraordinaria sin cita previa y se vieron colas en los centros ... de salud designados para poner en marcha esta medida.

Con ella el SES quiere aumentar la cobertura vacunal, que es más baja que años anteriores, y frenar los contagios de virus respiratorios que están tensionando los hospitales extremeños.

Para ello hay once centros de salud, pertenecientes a cada área, y la campaña se realizará los días 11, 12, 15, 16, 17, 18 y 19 de enero en horario de 17.00 a 20.00 horas. Todo ello con independencia de la posibilidad de recurrir al sistema de cita previa hasta el próximo día 31 de enero.

La campaña está dirigida a la población diana, que son las personas de 60 o más años, menores de esta edad con factores de riesgo, embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio. También se incluyen a aquellas personas convivientes con otras que padecen inmunosupresión y a niños de seis meses a cinco años, que en esta campaña se pueden vacunar por primera vez.

Y todos esos grupos son los que este jueves se veían haciendo cola en los centros de salud de las principales ciudades. En Cáceres, podían recibir su dosis en el de Zona Centro, ubicado en el antiguo Hospital Virgen de la Montaña. «Habré puesto unas cien dosis en esta primera hora», decía Flor Vadillo, la enfermera que se encargó de inyectar las vacunas.

Lo comentaba tras vacunar de la gripe a Rocío Solana y Diego Guerrero, un matrimonio que se inmunizó después de que sus hijas les informaran de esta campaña. «De gripe nunca me había vacunado, pero como hay tanta incidencia y dicen que es tan mala y están los hospitales llenos, pues he venido», comentaba Rocío, de 66 años.

Antonia Flores, de 69, se vacunó contra los dos virus respiratorios (gripe y covid). «Pensaba que nos iban a llamar, luego lo hemos ido dejando y ahora, que es más fácil y sin cita, pues hemos venido», decía.

Precisamente, los mayores de 60 años formaban el grupo mayoritario, pero también había padres que fueron a vacunar de la gripe a su hija. «Llevan todo el año malos, ahora están bien, pero no sé qué puede pasar mañana. Es por prevenir», contaba Marta Polo.

Vacunación sin cita Badajoz En la provincia de Badajoz se pueden vacunar en siete centros de salud: el de Valdepasillas (Badajoz), el de Zafra, el de Montijo, el Urbano III 'Obispo Paulo' en Mérida, el San José de Almendralejo, el de Don Benito Este y el de Villanueva Sur.

Cáceres La población diana podrá acudir al centro de salud de Navalmoral de la Mata, a La Data en Plasencia, al Hospital Ciudad de Coria, accediendo por el Hospital de Día, y al de Zona Centro en Cáceres, ubicado en el antiguo Hospital Virgen de la Montaña.

En Badajoz, las imágenes también fueron las de las colas para vacunarse. Minutos antes de las cinco llegaban a la calle en los alrededores del centro de Valdepasillas. «Hemos llegado a las 17,10 y hemos tenido que esperar fuera. No esperábamos tanta gente, pero se ve que el repunte de casos ha asustado a los ciudadanos», contaba Mar Vega, que pese a tener menos de 60 años está vacunada contra la gripe desde noviembre por ser de riesgo. Ella fue de las pocas que este jueves se vacunó contra la covid. La mayoría buscaba protegerse de la gripe.

«En 63 años que tengo es la primera vez que me voy a poner la vacuna de la gripe. El repunte de casos me ha concienciado y ya que estoy aquí me pondré la cuarta de la covid», contaba Fernando Menaya.

Por responsabilidad acudió a vacunarse María García. A sus 73 años no lo hizo en octubre y aguardaba impaciente en la cola. «Cuando empezó la campaña estaba cohibida, pero tal como va el repunte prefiero ponérmela para protegerme a mí y a los demás. Es una manera de ayudarnos unos a otros», relataba. Con este mismo afán fue también Christofer Ramos, un joven de 26 años que ha estudiado Medicina y comenzará el MIR la próxima semana. «Me voy a vacunar por prevención propia y por prevenir a mis futuros pacientes. Está siendo un año extraordinario en gripe y virus respiratorios», explicó el joven, que sí imaginó que este primer día de vacunación iba a ser de gran afluencia.

A quienes cogió por sorpresa fue a los profesionales sanitarios que participan en la campaña, que según reconocieron a HOY, no esperaban tantos pacientes en este primer día.