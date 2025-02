Desaparecido: Piden a las personas no cualificadas que no participen en la búsqueda del montañero desaparecido

Tania Agúndez Badajoz Jueves, 12 de enero 2023, 14:17 Comenta Compartir

Desde la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, en coordinación con la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León y la Guardia Civil, han recomendado a las personas «que no estén cualificadas» que no participen en la búsqueda del montañero desaparecido en la Sierra de Béjar ni este jueves ni los próximos días.

Según explican fuentes oficiales, las labores de búsqueda se están centrando en zonas muy técnicas y de riesgo. Estas áreas montañosas son complejas de abordar y están siendo rastreadas por personal «altamente» especializado para ello. «El Calvitero es un paraje montañoso con zonas complicadas y la intervención debe ser siempre coordinada y organizada», apuntan.

«La actuación de personal no cualificado que no forma parte del dispositivo puede poner en peligro no sólo su propia seguridad sino el trabajo de los equipos profesionales que están trabajando desde el día 29 de diciembre en esta emergencia», han destacado.

De la misma manera, advierten que la dirección del operativo no se hace responsable de aquellas personas que por su cuenta y riesgo realicen labores de búsqueda en la zona sin estar integradas dentro del dispositivo.

Este jueves continúa la búsqueda de José Antonio Martínez, el hombre de 45 años que lleva quince días desaparecido en la Sierra de Bejar (Salamanca). El dispositivo para encontrar a este montañero que estaba de vacaciones en la localidad cacereña de Ceclavín, desde donde partió para realizar un ruta entre El Travieso y El Calvitero, se centra en las zonas más complejas y técnicas del sistema montañoso en el que se le perdió la pista.

Hoy las condiciones meteorológicas son buenas y han permitido salir a los dos helicópteros, que continúan sobrevolando las zonas más abruptas y escarpadas. El operativo lo completan esta jornada diez agentes del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREIM) y cinco miembros del Grupo de Rescate de Salvamento y Salvamento movilizado por el Centro de Coordinación de Emergencias de Castilla y León.

En el lugar se encuentra también el Puesto de Mando Avanzado de la Agencia de Protección Civil y una Unidad de Apoyo Logístico.