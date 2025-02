Desaparecido: Piden la intervención de la UME para buscar al montañero que salió de Ceclavín

Continúan los esfuerzos para encontrar a José Antonio Martínez, el hombre de 45 años que lleva quince días desaparecido en la Sierra de Bejar ( ... Salamanca). El dispositivo de búsqueda de este montañero que estaba de vacaciones en la localidad cacereña de Ceclavín, desde donde partió para realizar un ruta entre El Travieso y El Calvitero, se centra este jueves en las zonas más complejas y técnicas del sistema montañoso en el que se le perdió la pista.

Precisamente, debido a la dificultad y peligrosidad que presenta la orografía que se está rastreando, este miércoles la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León solicitó al Gobierno la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Durante estas dos semanas la búsqueda se ha centrado en inspeccionar las crestas de la Sierra de Béjar y los terrenos de montaña en este punto limítrofe entre Extremadura y Salamanca, dejando las áreas más complicadas para los profesionales (medios aéreos, efectivos de la Guardia Civil y bomberos), mientras que las zonas más fáciles y accesibles están siendo peinadas por grupos de voluntarios.

Sin embargo, de momento estos trabajos no han dado resultado y no hay dato sobre su paradero.

Este jueves las condiciones meteorológicas son buenas y han permitido salir a los dos helicópteros, que continúan sobrevolando las zonas más abruptas y escarpadas. El operativo lo completan esta jornada diez agentes del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREIM) y cinco miembros del Grupo de Rescate de Salvamento y Salvamento movilizado por el Centro de Coordinación de Emergencias de Castilla y León.

En el lugar se encuentra también el Puesto de Mando Avanzado de la Agencia de Protección Civil y una Unidad de Apoyo Logístico.

Imágenes del dispositivo de búsqueda de este jueves. HOY

Por otro lado, hay también grupos de montañeros aficionados que de manera voluntaria se están organizando para acudir a buscar al desaparecido. Ante proliferación de estas iniciativas, desde la Subdelegación del Gobierno en Salamanca han recomendado al personal no cualificado que no participe en el operativo «ni hoy ni los próximos días». «El Calvitero es un paraje montañoso con zonas complicadas y la intervención debe ser siempre coordinada y organizada. La actuación de personal no cualificado puede poner en peligro no solo su propia seguridad sino el trabajo de los equipos profesionales», han indicado. Además, advierten que la dirección del operativo no se hace responsable de las personas que «por su cuenta y riesgo» realicen labores de búsqueda.

Hay que recordar que José Antonio, que tiene residencia en la provincia de Barcelona, se encontraba en Extremadura con motivo de las vacaciones de Navidad. Él y su pareja pasaban unos días en Ceclavín, de donde es oriunda la mujer, cuando decidió emprender rumbo al norte de la región para realizar la citada ruta de montaña.

Reanudación del dispositivo

Las tareas de búsqueda se retomaron el pasado martes después de que mejorasen las condiciones meteorológicas. Estuvieron paralizadas tres días, desde el sábado, debido a que la nieve, la lluvia y el viento obligaron a los expertos a suspenderla temporalmente.

Según explicó el delegado territorial de la Junta en Salamanca, Eloy Ruiz, este nuevo operativo se mantendrá al menos hasta este viernes siempre y cuando la climatología lo permita. En el caso de no conseguirse el objetivo y localizar al hombre, ha indicado que a partir de ese día los profesionales analizarán la situación del terreno, las previsiones meterológicas y el personal necesario para decidir en qué condiciones se mantiene el dispositivo.