Así fue el debut televisivo del concursante extremeño del Masterchef de la peluquería

Laura Alcázar Sábado, 18 de noviembre 2023, 18:34 | Actualizado 22:38h.

El estilista extremeño natural de Miajadas, Pedro Cuadrado, es uno de los diez concursantes que participan en la primera edición del reality HairStyle, The Talent Show, un concurso que estrenó este viernes la cadena de televisión DKISS y que puede verse también en la plataforma Rakuten. Este peluquero que sueña con «llegar lejos, montar un atelier y peinar a 'celebrities'», es un apasionado de la moda que ya ha hecho sus pinitos en la pasarela, como exhibe en su perfil de Instagram, una red social en la que muestra tanto sus trabajos profesionales como el cariño que profesa a su familia.

El cacereño debutó este viernes en el primer programa del 'talent show' que enfrenta a los participantes a una serie de pruebas y retos para alzarse con el título de mejor peluquero de España y llevarse los 150.000 euros del primer premio para montar un salón exclusivo con el asesoramiento de un equipo de expertos. Aunque el extremeño ya dirige su propio negocio de peluquería y estética junto a su hermana en la localidad cacereña.

«Me vais a ver con muchas facetas, pero soy yo», así se expresaba Cuadrado esta semana en sus redes mientras daba las gracias a sus seguidores por las muestras de apoyo recibidas.

Este viernes, Cuadrado, de 43 años, demostraba en televisión sus dotes como peluquero, profesión a la que lleva ligado desde los 14 años.

En una de las pruebas una clienta le pedía un cambio de look para recoger su cabello. «Vas a tener un rollazo impresionante», le aseguró el extremeño a la joven, a quien, sin embargo, no supo interpretar y metió las tijeras de más: «Yo es que no me he enterado bien», le reconocía Cuadrado a Rossano Ferreti, uno de los dos jueces del reality. Al profesional no le quedó otra que aguantar estoicamente el rapapolvo del implacable estilista internacional que en la valoración de su trabajo le espetó sin contemplaciones: «El ego mata a la peluquería, has hecho tu corte, no el corte que quería la clienta».

“El ego mata a la peluquería, has hecho tu corte, no el corte que quería la clienta”. ¿Estáis de acuerdo con el Maestro? #HairStyleDKISS pic.twitter.com/FjmSSIikNl — DKISS (@DKissTV) November 17, 2023

En principio parece que a la modelo no le disgustó el corte de pelo, tal y como ella misma le comentó al estilista, aunque sí reconoció que le había impactado la parte rapada de la cabeza. Sin embargo, tras la emisión del primer programa del 'talent show', la clienta, que se presenta como actriz y artista, ha vertido una crítica en la red social X (antes Twitter): «Sigo llorando, desde ese día mi pelo ha quedado destrozado. Cortó como quiso, no me hizo caso y encima me «rapó» a tijeretazos que ni peluquera puede arreglármelo aún... en fin, gracias, Pedro», escribía.

No obstante, pese a la reprimenda del juez, el extremeño superó las dos primeras pruebas del concurso y asegura que está listo para «seguir soprendiendo y dar lo mejor de mí en el escenario».

La estilista conocida Beatriz Matallana es la otra conductora y jueza de este espacio que cada semana llevará al plató de peluquería a personajes famosos. Detrás de HairStyle está Shine Iberia, productora de éxitos televisivos como MasterChef o Maestros de la costura.