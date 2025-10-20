HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Tomás Lara Barroso desde su quiosco en la avenida Fernando Calzadilla de Badajoz. HOY

El Cupón Fin de Semana de la ONCE deja en Badajoz y Cáceres 80.000 euros

El sábado se premió un cupón del número 14.600 con 20.000 euros en Badajoz y el domingo, tres cupones del número 61.846 fueron agraciados en Cáceres con 60.000 euros

R. H.

Lunes, 20 de octubre 2025, 10:37

La suerte vuelve a sonreír a Extremadura. El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido un total de 80.000 euros entre las localidades de Badajoz y Cáceres, gracias a los Sueldazos del sábado y domingo.

El sábado se premió un cupón del número 14.600 con 20.000 euros a las cinco cifras vendido en Badajoz, mientras que el domingo, tres cupones del número 61.846 fueron agraciados en Cáceres con 60.000 euros, también a las cinco cifras.

Javier Alamillo Chaparro, que vende en la Plaza Mayor de Cáceres. HOY

Los vendedores de la ONCE encargados de repartir la suerte fueron: en Badajoz Tomás Lara Barroso, desde su quiosco situado en la avda. Fernando Calzadilla n.º 14, lugar donde ejerce la venta de productos ONCE y en Cáceres Javier Alamillo Chaparro, cuyo punto de venta se sitúa en la Plaza Mayor de la citada localidad.

