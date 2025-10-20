El Cupón Fin de Semana de la ONCE deja en Badajoz y Cáceres 80.000 euros El sábado se premió un cupón del número 14.600 con 20.000 euros en Badajoz y el domingo, tres cupones del número 61.846 fueron agraciados en Cáceres con 60.000 euros

Tomás Lara Barroso desde su quiosco en la avenida Fernando Calzadilla de Badajoz.

R. H. Lunes, 20 de octubre 2025, 10:37 | Actualizado 10:43h. Comenta Compartir

La suerte vuelve a sonreír a Extremadura. El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido un total de 80.000 euros entre las localidades de Badajoz y Cáceres, gracias a los Sueldazos del sábado y domingo.

El sábado se premió un cupón del número 14.600 con 20.000 euros a las cinco cifras vendido en Badajoz, mientras que el domingo, tres cupones del número 61.846 fueron agraciados en Cáceres con 60.000 euros, también a las cinco cifras.

Ampliar Javier Alamillo Chaparro, que vende en la Plaza Mayor de Cáceres. HOY

Los vendedores de la ONCE encargados de repartir la suerte fueron: en Badajoz Tomás Lara Barroso, desde su quiosco situado en la avda. Fernando Calzadilla n.º 14, lugar donde ejerce la venta de productos ONCE y en Cáceres Javier Alamillo Chaparro, cuyo punto de venta se sitúa en la Plaza Mayor de la citada localidad.