Urgente Muere un hombre de 72 años en una cacería cerca de Trujillo
Obras de construcción de un bloque de viviendas. Hoy

Cuatro de cada diez viviendas extremeñas se construyeron hace más de medio siglo

El parque inmobiliario de la región es uno de los más antiguos de España junto al vasco, el aragonés y el asturiano

José M. Martín

José M. Martín

Badajoz

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:53

Unas 9.500 viviendas que se habitan a día de hoy en Extremadura se construyeron en el siglo XIX. No es un número excesivamente elevado. ... En el conjunto de España, las casas con más de 125 años de antigüedad superan el medio millón. En la región apenas representan el 1,35% de todo el parque inmobiliario extremeño y, además, menos de la mitad se utilizan como residencia habitual.

