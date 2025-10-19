Cuatro de cada diez viviendas extremeñas se construyeron hace más de medio siglo

Unas 9.500 viviendas que se habitan a día de hoy en Extremadura se construyeron en el siglo XIX. No es un número excesivamente elevado. ... En el conjunto de España, las casas con más de 125 años de antigüedad superan el medio millón. En la región apenas representan el 1,35% de todo el parque inmobiliario extremeño y, además, menos de la mitad se utilizan como residencia habitual.

La comunidad tiene cerca de 700.000 viviendas, según el INE (Instituto Nacional de Estadística), y entre ellas sí tiene un peso importante las que se encuentran en edificios levantados antes de 1920. Es decir, con más de cien años de antigüedad. Son casi 60.000: un 8,5% del total, un porcentaje casi punto y medio por encima de la media nacional.

Es una muestra del envejecido parque residencial extremeño. Cuatro de cada diez viviendas (el 39%, exactamente) se construyeron antes de 1970 en la región, por lo que tienen más de medio siglo. Únicamente País Vasco (45%), Asturias (40%) y Aragón (39%) presentan una situación similar.

El ritmo que alcanzó la construcción en Extremadura a partir de los años 60 del siglo pasado hace que el problema de la antigüedad de los inmuebles residenciales se vaya a agravar en un futuro próximo. Según un informe de Andimac –asociación que representa a la distribución de materiales de edificación– prácticamente la mitad de las viviendas extremeñas (el 49%) superarán los 50 años en 2030. «El número de hogares que rebasará ese umbral en la región alcanza las 342.744 unidades», informa la entidad.

La patronal Andimac defiende la necesidad de mejorar las prestaciones de los edificios a través de las obras de rehabilitación

Una evolución que, según la patronal, no se está acompañando de medidas que contribuyan a mejorar las condiciones de estos inmuebles. «El verdadero desafío es prevenir que el parque levantado durante el desarrollismo alcance un punto de obsolescencia fruto de un inadecuado o nulo mantenimiento», advierte Sebastián Molinero, secretario general de Andimac.

Y es que, en menos de cinco años prácticamente una tercera parte del parque de viviendas de Extremadura tendrá una vida útil superior a los 70 años, ya que se construyeron antes de 1960. «Se trata de un ritmo de envejecimiento acelerado agravado por el empuje insuficiente de los fondos Next Generation, cuya recepción termina en agosto de 2026 y que preveían rehabilitar hasta 410.000 viviendas en España en el periodo 2021-2016», remarcan desde Andimac.

La asociación defiende que estas ayudas europeas han servido para mejorar la calidad de los proyectos que se ejecutan, pero no para hacer crecer significativamente el número de los mismos. Así, cifra el volumen de viviendas rehabilitadas en todo el país en 27.000 al año, lo que significa unas 275.000 en los últimos diez años. Una cantidad muy alejada de las «160.000 al año comprometidas en la primera versión del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia», lamentan en la entidad.

La escasez de mano de obra es otra de las causas que están lastrando el avance de la rehabilitación.

Desde el sector se pone el foco en las exigencias relacionadas con la eficiencia energética de los edificios, que en su opinión debería favorecer que efectúen las reformas necesarias, sobre todo en los aislamientos y de cara a la instalación de sistemas más eficientes y sostenibles.

En ese sentido, Andimac afirma que el 83% de los edificios y viviendas en España reciben las calificaciones energéticas más bajas. Lo que certifica sus reducidas o negativas «prestaciones en términos de ahorro y confort energético», según la patronal, que calcula que las deducciones fiscales por efectuar rehabilitaciones «beneficiarían a 200.000 hogares a nivel estatal».

Demanda, por tanto, la asociación que las líneas de deducción sean continuas en el tiempo y que no desaparezcan en 2026 al estar vinculadas a la financiación comunitaria que aportan los fondos Next Generation. «En 2023 se superaron las 110.000 solicitudes», aseguran como una muestra del potencial de la medida.