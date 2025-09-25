Cristina, la primera favorita de 'OT 2025', sorprende con un mensaje sobre un pueblo de Extremadura La sevillana, primera favorita de la edición, ha aparecido en la academia con una camiseta en la que se lee «I love Hervás»

Irene Toribio Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:31 Comenta Compartir

Ya hay quien se atreve a asegurar que Cristina Sánchez va a convertirse en la ganadora de 'Operación Triunfo 2025'. Y aunque eso es mucho augurio para acabar de comenzar, lo cierto es que la benjamina de la academia ya ha conquistado multitud de fans, tanto que se ha convertido en la primera favorita de la edición. La Gala 1, celebrada el pasado lunes 22 de septiembre, desveló a la primera favorita de OT 2025 con más de un millón de votos: Cristina Sánchez. La sevillana, que se subió al escenario junto a Guillo Rist para interpretar 'APT', consiguió cruzar la pasarela con 3.000 euros otorgados por el banco ING.

Conquista a los extremeños

Más allá de conquistar a los seguidores de 'OT', Cristina acaba de meterse en el bolsillo a cientos de extremeños gracias a un gesto que la benjamina ha tenido casi sin darse cuenta. Cristina ha aparecido, en una jornada diaria de su paso por la academia, con una camiseta en la que se lee «I love Hervás». Un guiño a este pequeño rincón de Cáceres que ya se ha ganado el aplauso de los extremeños: «Dí que sí, Cristina, viva Extremaura», comentan algunos en redes sociales.

Noticia relacionada La Ruta Hervás-Baños-Béjar tendrá lugar el 12 de octubre

Ampliar

El vínculo de Cristina con nuestra tierra, de momento, lo desconocemos, pero ese mensaje ha vuelto a poner a Extremadura en el mapa ante los miles de seguidores de 'OT', algo que ya aplauden muchos vecinos de la localidad.

Quién es Cristina de OT

Cistina Sánchez es la concursante más pequeña de la edición, tan solo tiene 18 años. Estudia el Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual y en su presentación aseguró que «nunca había cantado», aunque cuenta con una gran formación detrás.

Ha estudiado baile y teatro, toca el piano y lleva más de 10 años haciendo claqué y teatro musical. Se define como una chica «trabajadora, disciplinada y divertida, aunque un poco impaciente y desordenada con sus cosas».

Su personalidad y su corta edad han hecho que muchos la comparen, ya, con Aitana Ocaña. ¿Seguirá sus pasos de éxito internacional?