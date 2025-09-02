HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

En residencias como la que gestiona la Diputación de Cáceres, que lleva el nombre de Charo Cordero, cuentan con 58 plazas y 83 solicitudes han pasado a formar parte de la lista de espera. Hoy
Extremadura

La crisis del alquiler genera una lista de espera en las residencias universitarias de mil estudiantes

«Nos llegan estudiantes desesperados porque no encuentran pisos y ofrecen hasta 350 euros por habitación», apuntan desde las inmobiliarias

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:19

El curso universitario en Extremadura está a punto de empezar y los jóvenes que inician esta nueva etapa buscan alojamiento, una tarea que cada ... vez es más complicada debido a la crisis del alquiler. Hay pocos pisos en las principales ciudades de la región y los que hay cada vez son más caros. Ante eso recurren a las residencias, a las que tampoco es fácil acceder. De hecho, las que gestionan la Junta, diputaciones y ayuntamientos han colgado el cartel de completo y la lista de espera llega a los mil estudiantes.

