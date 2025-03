Crece el número de alojamientos rurales de Extremadura que aceptan mascotas y ya son el 25%

Antonio J. Armero Cáceres Sábado, 16 de abril 2022, 09:00 | Actualizado 14:50h. Comenta Compartir

Cinco habitaciones tiene el hotel rural La Encarnación, en Casar de Cáceres, todas ellas ocupadas el pasado viernes noche, y no solo por personas. En ... una había también dos gatos. Y en otra, tres perros. Lo cuenta Victoria Bazaga, que además de dueña del establecimiento, es la presidenta de Fextur (Federación Extremeña de Turismo Rural). Ella da fe de que cada día son más los alojamientos como el suyo donde las mascotas son bienvenidas, pero el fenómeno no es exclusivo del ámbito rural. También crece cada año la cifra de hoteles urbanos extremeños que aceptan animales de compañía, una tendencia a la que no escapan los establecimientos de mayor categoría.

«Está claro que cada día hay más alojamientos que aceptan mascotas, y en la federación somos ya en torno al 25%», detalla la empresaria, que en su establecimiento ha dado acomodo no solo a gatos y perros, sino también a loros en sus jaulas y también a caballos que ella puede alojar porque en su finca dispone de espacio para ellos. Este aumento de la oferta de alojamientos en Extremadura que admiten mascotas se deja notar también en las principales webs de reservas de viajes. Booking, una de las más populares a escala mundial, ofrece en la comunidad autónoma más de 250 alojamientos rurales abiertos a animales de compañía, y de esta cifra total, más de medio centenar son hoteles. La mayoría de los que las permiten, cobra una tasa de entre 15 y 20 por noche para limpieza, y muchos ponen límite de peso La tendencia al alza de recibir a clientes con sus mascotas no hace sino responder a la realidad social constatada de que cada día hay más perros. Según el registro del Colegio de Veterinarios de Cáceres, en esta provincia hay 223.845, lo que equivale a uno por cada 1,7 habitantes. Hay también 46.303 niños de hasta catorce años, lo que significa que la cifra provincial de canes quintuplica la de niños de hasta catorce años. Son cifras extrapolables a la comunidad autónoma. Se permiten en las ocho Hospederías «Es evidente que cada vez hay más gente con perros, y nosotros esto lo vemos también en el hotel», constata José Polo, propietario junto a Toño Pérez de Atrio, que además del restaurante más lujoso y premiado de Extremadura, con dos estrellas Michelín, es también un hotel de cinco estrellas adscrito a la prestigiosa cadena Relais&Chateaux. Noticia Relacionada Hoteles de cinco estrellas de Extremadura abiertos también para mascotas El hotel Atrio acepta mascotas, y también el Hospes Palacio de Arenales (Cáceres). No las admiten los otros tres hoteles de cinco estrellas que hay en la región (Ilunion Mérida Palace, Desconecta2 en Monesterio y NH Gran Casino Extremadura en Badajoz). En el grupo de los que sí las permiten están los ocho establecimientos de la red de Hospederías de Extremadura, todos ellos de cuatro estrellas. Eso sí, las aceptan con una condición: que no pese más de quince kilos. Además, se paga un sobrecoste de quince euros por noche. El cobro de esta tasa es norma en los alojamientos que aceptan animales de compañía, que los justifican por el hecho de que no se limpia igual una habitación ocupada solo por personas que una en la que ha habido también un animal. El montante suele ser de entre 15 y 20 euros. Esta última cantidad es la que cobra Paradores, que en Extremadura permite mascotas de hasta 25 kilos en sus establecimientos de Guadalupe, Jarandilla de La Vera y Zafra. Al igual que otros muchos alojamientos urbanos y rurales, ofrece a sus huéspedes un pack de bienvenida para sus canes, que incluye snacks, bebedero, comedero e incluso cama si la necesitan.

