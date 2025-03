Los perros ya pueden ir de compras a El Faro

Miriam F. Rua Badajoz Lunes, 4 de abril 2022, 07:23 | Actualizado 11:50h. Comenta Compartir

El centro comercial El Faro es 'pet friendly', una etiqueta con la que se incorpora a la cada vez mayor red de espacios comerciales que permiten la entrada a los perros. Esta novedad, que se incorporó el fin de semana pasado, permite a los clientes entrar en la galería comercial con su mascota, sentarse con ella en alguna de las terrazas de la zona de gastronomía e incluso mirar las novedades de la tienda de Zara.

Hasta ahora los perros no podían traspasar las puertas del centro comercial pacense, y solo pueden transitar las zonas exteriores. Pero ya pueden entrar y pasear con su dueño por toda la galería interior. Además son bienvenidos en las terrazas de El Patio, el espacio de gastronomía, y en un total de 57 tiendas, prácticamente la gran mayoría, que son las que se han adherido a la iniciativa para permitir el acceso de los animales.

En Zara sí, en Primark no

En este listado están todos los locales de Inditex desde Zara a Massimo Dutti pasando por Stradivarius, Pull and Bear, Bershka y Oysho; y también todas las tiendas de la compañía Tendam (que antes Grupo Cortefiel): Cortefiel, Women Secret, Pedro del Hierro, o Springfield. Además, los perros también son bien recibidos en otra tiendas con mucho tirón H &M, Bimba & Lola, Álvaro Moreno, Tous, Media Mark, el Outlet de El Corte Inglés (salvo en el supermercado Hipercor), Primor, Parfois o Kiwoko.

Entre las que no figuran en la lista y por tanto, siguen sin permitir el acceso de perros destacan Primark o Espaço Casa.

Los animales deben ir sujetos con correa y su dueño debe llevar la cartilla de vacunación

La iniciativa está regulada, no obstante, por una serie de normas para que la convivencia entre perros y personas sea pacífica. El centro comercial El Faro ha publicado una especie de decálogo, donde detalla las condiciones de acceso con animales. La primera de ellas es que los perros no pueden estar sueltos, sino atados con correa y pegados a los dueños, por lo que no valen las extensibles que permiten a los animales libertad de movimiento de hasta cinco metros. También es obligatorio que el dueño lleve consigo la cartilla de vacunación del animal.

En cuanto al bozal, no es obligatorio, pero piden a los dueños de perros que sean asustadizos o que estén de mal humor, que se lo coloquen por precaución y seguridad. También se solicita que los dueños tengan a mano materiales de limpieza por si el perro hace sus deposiciones dentro del centro comercial, aunque se pide a los dueños que intenten evitar que esto suceda.

Los bancos no son para ellos

En cuanto al uso de las instalaciones, se especifica que los perros deben estar siempre en el suelo y no pueden subirse al mobiliario del centro comercial, esto es a los espacios de descanso como bancos o sillones. Del mismo modo, se prohíbe dejarlos atados al mobiliario, en el exterior o encerrados dentro de los coches en el parking. En caso contrario, El Faro deja claro y por escrito que, para velar por el bienestar de los animales, notificarán ante las autoridades competentes cualquier evidencia de maltrato.

Por último, El Faro establece que los dueños de los animales exonerarán al centro comercial de toda responsabilidad ante cualquier problema o daño que pudiera ocasionar su mascota en las instalaciones del centro comercial o al resto de visitantes del mismo.

Temas

Mascotas

Badajoz

Comenta Reporta un error