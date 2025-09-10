Crean una tercera línea en un colegio de Alburquerque porque se excedía la ratio en un alumno En cuarto de Primaria del Ángel Santos había 51 niños y el máximo contemplado es de 25 por aula

La normativa escolar establece que la ratio máxima en la aulas de Primaria es de 25 alumnos. Es decir, este es el número máximo de estudiantes que puede hacer en una clase con niños entre seis y doce años.

En el colegio público Ángel Santos Pocostales de Alburquerque, los padres y madres de alumnos aseguraron que no pensaban llevar a sus hijos a clase este jueves, primer día lectivo, hasta que se habilitara una tercera línea para el 4º curso de Primaria, con el objetivo de aliviar lo que ellos consideraban una «masificación» en las aulas.

El origen del problema es que la ratio legal de 25 alumnos iba a ser superada en ese curso. Exactamente, por un niño. Efectivamente, en ese curso había 51 estudiantes, lo que obligaría a una distribución de 25 y 26 alumnos en cada una de las dos aulas existentes. Esta situación, señalan desde el AMPA, incluye a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y no solo «vulnera la normativa vigente», sino que también «pone en riesgo la calidad de la enseñanza».

Además de la «masificación», las familias señalaban también la inestabilidad crónica que afecta a este grupo de estudiantes. Según aseguran los padres en un comunicado, estos alumnos han sufrido tres reagrupaciones en los últimos cuatro años, y con la configuración actual, sería la cuarta en cinco cursos. Las familias alegan que esta «inestabilidad crónica rompe la continuidad pedagógica» y afecta negativamente el desarrollo emocional de los niños.

En el comunicado añaden que la huelga de asistencia a clases iba a ser «una decisión firme y consensuada», y las familias han declarado que no se quedarán «de brazos cruzados» mientras la educación de sus hijos es «víctima de recortes, parches y decisiones arbitrarias».

Horas después de pronunciarse de esta manera, la comunidad educativa del Ángel Santos anunció que Educación creaba esa tercera línea, según le fue comunicado oficialmente por la dirección del centro.

Los representantes de los padres y madres destacaron que «la movilización y el compromiso de las familias han sido clave para lograr lo que era justo y todos deseábamos: unas aulas menos masificadas y una educación de mayor calidad para nuestros hijos e hijas», señalan. Para ellos, la creación de esta nueva línea busca garantizar una enseñanza más cercana y adaptada a las necesidades individuales del alumnado. El comunicado concluye con un agradecimiento a todas las familias, a la comunidad educativa y a las instituciones implicadas por su apoyo en la defensa de una escuela pública de calidad.

En declaraciones a HOY, la Consejería de Educación explica que septiembre, una vez iniciado el curso, la administración «analiza situaciones sobrevenidas en los centros educativos y estudia las posibles incidencias notificadas por los mismos. En este caso, en cuanto se ha notificado a inspección la referida situación, y una vez comprobado el exceso de ratio , se va a reforzar la plantilla con un maestro más a jornada completa para desdoblar los dos grupos en tres conforme a lo establecido y ya ha sido notificado a la directora y a la AMPA».