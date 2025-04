Además de presidente de la Academia de Medicina de Extremadura, Agustín Muñoz Sanz ha sido jefe de servicio de Patología Infecciosa del Hospital Universitario de ... Badajoz y profesor titular de esta misma materia en la Universidad de Extremadura. Además, es miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad del Plan Nacional sobre el Sida. Como experto en enfermedades infecciosas, cuatro años después de irrumpir el covid, aconseja no bajar la guardia.

– ¿Puede venir otra pandemia a corto o medio plazo?

–Es un tema que inquieta a mucha gente. No se repiten las cosas exactamente igual. Las epidemias y pandemias ocurren desde que el ser humano domesticó animales hace 10.000 años. Ahora la OMS y otros organismos esperaban la gran pandemia de gripe en 2009, pero no fue tan grave como se pensó y se cuestionó el papel de la OMS a la hora de predecir. Pero fue un aviso importante porque el virus de gripe en 2009 es descendiente directo del que mató a 100 millones de personas en 1918. La preocupación de la OMS sobre la pandemia gripal que puede venir es razonable, a lo que hay que sumar una variante de la gripe, que son los virus de gripe aviar, que ha conseguido salir de las aves y está machacando actualmente a mamíferos de cualquier tipo.

– ¿Hemos aprendido algo?

– Me temo que no hemos aprendido nada. Pese al estrés al que nos ha sometido esta pandemia no se han visto grandes inversiones en la sanidad.

– La gente ya no se lava las manos con la misma frecuencia y pronto volvió el hábito de los dos besos, ¿qué opina como experto en infecciones?

–Lavarse las manos es una medida higiénica elemental que hay que enseñar en colegios y casas porque las manos van siempre a la boca y en ella crecen millones de bacterias de todo tipo y virus. En cuanto al beso, son costumbres de las sociedades y creo que no debe desaparecer. Pero lo que es importante, y tampoco parece que se le haya prestado mucha atención la OMS, que tardó ocho meses en reconocerlo, es la importancia de los aerosoles, la importancia del ambiente. En el rato que llevamos aquí, hablando hemos pasado ya de 500 partículas a 800. Y si estamos dos o tres horas y no tenemos ventilado, nos ponemos en dos mil y pico. Ese es el ambiente donde la transmisión de virus es ideal. Y yo no veo que se haya preocupado la gente por la concentración de carbónico ni por la ventilación.

– ¿Qué opina del covid persistente?

–Es un tema interesantísimo al que le he dedicado en los dos últimos años muchísimo tiempo. Desde el punto de vista del paciente y su familia es una canallada absoluta. Puede convertir a un atleta de maratón en una persona sentada en el salón de su casa a la que han de llevar hasta el cuarto de baño porque entra en insuficiencia respiratoria. Por no hablar de los problemas neuropsicológicos y de otro tipo. Por tanto, desde el punto de vista clínico y epidemiológico, es un problema que afecta a millones de personas que en unos sitios tienen muy bien sistematizado, pero en otros no le han hecho ni caso. Desde el punto de vista patogénico es interesantísimo y está permitiendo averiguar qué ocurre con otras enfermedades neurológicas o neuropsiquiátricas. Pero desde el punto de vista real es un problema al que había que ponerle atención porque a esas personas les cambia la vida. No hay tratamiento y tienen pocas posibilidades de recuperación total.