Los cortometrajes portugueses dominan el 31 Festival Ibérico de Cine

La producción portuguesa 'Porta-te bem', dirigida por Joana Alves, se alzó anoche con el Premio Onofre al Mejor Cortometraje en la gala ... de clausura del 31 Festival Ibérico de Cine (FIC), celebrada en la terraza del Teatro López de Ayala de Badajoz. El galardón, dotado con 3.000 euros, convierte al cortometraje en candidato directo a los Premios Goya y Premios Feroz, confirmando el valor prescriptor del festival en el circuito nacional e ibérico de cortometrajes. Aunque el palmarés estuvo muy repartido en su edición más internacional, los trabajos portugueses mostraron un altísimo nivel que se corroboró luego en el palmarés.

Uno de los momentos más celebrados fue la entrega del Premio Reyes Abades al Mejor Cortometraje Extremeño, que reconoció a 'Happy Hour', dirigido por Nico Romero y Álvaro Monje. Esta producción rodada en la región consolida el espacio que el FIC dedica cada año al talento extremeño.

El premio del Público de Badajoz recayó en la inquietante 'À medida que fomos recuperando a mãe', de Gonçalo Waddington. En Olivenza, la favorita fue la emotiva 'Ne me quitte pas', de Karim Hoo Do, mientras que en San Vicente de Alcántara, el cortometraje más votado fue la comedia 'All you need is love', de Dany Ruz.

Por su parte, el Premio del Público Infantil fue para 'Lights', de Aitana Cantero y María Isabel Sáiz; el premio Luis Alcoriza del Jurado Joven fue para 'De Sucre', de Cláudia Cedó, que también obtuvo el premio a la Mejor Interpretación Femenina, concedido por AISGE, por el trabajo de la actriz Andrea Álvarez, en el papel de María con discapacidad intelectual.

El cine catalán también dejó huella en esta edición con 'El Príncep', de Alex Sardá, que se llevó dos galardones: el Premio Onofre a la mejor dirección y la mejor interpretación masculina, a Enric Auquer. Además, el cortometraje recibió el Premio AEC a la mejor fotografía, firmado por Artur-Pol Camprubí.

El premio al mejor guion fue para el realizador portugués Gonçalo Almeida, por 'Atom & Voidp', mientras que la Mejor Música Original, Premio Alejandro Pachón, reconoció el trabajo de Miguel Vilhena también en 'Porta-te bem', reafirmando el dominio del cine portugués en esta edición.

La gala puso el broche a una edición vibrante, con un jurado de alto nivel formado por la actriz Susi Sánchez, el crítico y fiscal Eduardo Torres-Dulce, la escritora y guionista María Zaragoza, la directora de fotografía Elisa Moreno y el director portugués Rui Pedro Sousa.

Con una programación cuidada, aforos completos y la consolidación de nuevas voces, el Festival Ibérico de Cine reafirma su posición como una de las citas imprescindibles del cortometraje en la península, y un puente entre Extremadura, España y Portugal. Esta 31 edición se despidió celebrando no solo los premios, sino también el compromiso con el cine que arriesga, emociona y transforma.