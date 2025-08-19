HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Trabajadores de la construcción realizando sus labores en la Avenida de Elvas HOY

El sector de la construcción vuelve a su jornada habitual en Extremadura

La reducción de horario debido a las altas temperaturas ha finalizado a mediados de agosto y a partir de ahora es potestad de cada empresa

J.M. Solo de Zaldívar

Martes, 19 de agosto 2025, 14:29

Se marcha una de las olas de calor más largas de la historia, y con ella, los constructores recuperan su jornada laboral habitual. Del ... 14 de julio al 14 de agosto, obreros y albañiles vieron como su jornada laboral se veía reducida, trabajando de 7.00 a 14.00 horas para evitar trabajar durante las horas de más calor, una medida implantada hace años, pero que a veces no guarda relación exacta con las altas temperaturas. A partir del pasado viernes día 15 de agosto recuperaron su jornada habitual de 8.00 a 13.00 y de 14.00 a 17.00 horas, con efectos prácticos desde el lunes.

