El sector de la construcción vuelve a su jornada habitual en Extremadura

Se marcha una de las olas de calor más largas de la historia, y con ella, los constructores recuperan su jornada laboral habitual. Del ... 14 de julio al 14 de agosto, obreros y albañiles vieron como su jornada laboral se veía reducida, trabajando de 7.00 a 14.00 horas para evitar trabajar durante las horas de más calor, una medida implantada hace años, pero que a veces no guarda relación exacta con las altas temperaturas. A partir del pasado viernes día 15 de agosto recuperaron su jornada habitual de 8.00 a 13.00 y de 14.00 a 17.00 horas, con efectos prácticos desde el lunes.

Desde los sindicatos reclamaban que se extendiera más semanas al año, pero hasta el momento no ha sido así. Jose Luís Iglesias, gerente de Pymecon, asegura a HOY que a partir de ahora cada empresa gestiona de nuevo sus horarios o ampliación de la reducción con sus trabajadores. «Hay muchas empresas que de forma unilateral y de acuerdo con sus trabajadores mantienen la jornada de manera intensiva. Eso es un criterio de forma voluntaria». Desde Pymecon proporcionan a todas las empresas de la construcción las alertas meteorológicas de la Aemet para que tomen las precauciones pertinentes.

Los sindicatos defienden que deberían ampliar la reducción de la jornada laboral los tres meses de verano debido a las altas temperaturas. Desde junio hasta agosto, los trabajadores de este sector se exponen al calor durante muchas horas al día. Es por esto que piden la ampliación de el periodo de reducción de la jornada laboral. Actualmente, esa jornada reducida se marca como una norma de obligado cumplimiento –recogida en los convenios, pero basada en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales– y consiste en agrupar las siete horas de trabajo en la mañana y de manera continuada. De esta forma, se busca evitar trabajar en las horas de mayor incidencia del sol.

¿Y si hay nueva ola de calor?

En el caso de que las temperaturas aumentaran de nuevo, son las empresas las que gestionan la jornada laboral de sus trabajadores. Desde las constructoras tomarían las medidas pertinentes para protegerlos.

Desde los sindicatos aportan que sería mejor no limitar las horas de entrada y salida y guiarse por las alertas meteorológicas. La reducción llegó el pasado 14 de julio, pero hasta entonces ya había pasado la primera ola de calor en el país. A finales del mes de junio, los trabajadores tuvieron que soportar altas temperaturas en la primera ola de calor del verano. Los sindicatos también apuntan a las últimas semanas de agosto como una época en la que todavía los termómetros alcanzan cotas elevadas, algo que supondría una gestión de la jornada por parte de las empresas debido a la finalización del convenio del pasado mes de julio.