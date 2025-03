La Confederación estudia si le compete o no la seguridad de la balsa rota en Jarandilla

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) no aclara si ella es la responsable de la seguridad de la balsa La Maricana de Jarandilla de ... La Vera, que se rompió en la madrugada del pasado domingo al lunes y ocasionó una riada que causó daños en tres negocios y obligó a rescatar a un matrimonio. El organismo gestor de la cuenca tampoco concreta si es cierto que la última revisión de la charca se hizo en el año 2022 ni si es verdad que tiene más de mil parches, como afirmó este lunes la Junta de Extremadura, que asegura que ella es la titular de la instalación pero que la seguridad compete a la Confederación.

Esto es lo que afirmó el pasado lunes el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social del Gobierno regional en Jarandilla de la Vera, al término de la reunión de coordinación que mantuvo con representantes de los distintos cuerpos que participaron en el despliegue ordenado tras conocerse el suceso. A la pregunta de HOY de si son ciertas las afirmaciones de Abel Bautista, la Confederación Hidrográfica del Tajo responde que está «revisando la documentación sobre la balsa en cuestión, para delimitar titularidad y competencias de las diferentes administraciones y organizaciones». «En cuanto realicemos este trabajo, emitiremos la oportuna comunicación», añade la CHT, que no obstante previene de su «desconocimiento de cuando se va a producir esta comunicación», y también de que «en este momento, tanto el personal técnico como directivo de la CHT se encuentra concentrado en la gestión de la avenida producida por la tormenta Jana, ahora Laurence.

Falta de información

«Tengo que recordar que esta balsa es titularidad de la Junta de Extremadura, en Catastro titularidad de la comunidad de regantes porque es quien tiene el uso, pero toda la seguridad y las revisiones le corresponden a la Confederación Hidrográfica del Tajo», aseguró el lunes el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social. «Es ella -añadió- quien tendrá que decir si la revisión realizada en septiembre del año 2022 estuvo correcta, aparentemente sí en base a los documentos que tenemos, y hay afectados que preguntan por qué no se hizo la revisión en los años 2023 y 2024. No tenemos información en este sentido y quiero imaginar que la revisión de 2022 es conforme a normativa y protocolo, no tengo otra información para poder decir lo contrario».

Bautista hizo estas declaraciones el lunes a la una de la tarde. En ese momento, también afirmó que la Junta de Extremadura había estado «en contacto desde primera hora con la Confederación, que en la reunión de coordinación ha estado representada por un agente del medio natural, que no tiene todos los elementos suficientes de información sobre la presa. Ha hecho un favor de proporcionarnos la información que tiene pero no es la persona responsable que nos pudiera informar en una reunión de este tipo«. A la pregunta de si la Junta de Extremadura tenía en ese momento una versión del accidente de parte de la CHT, Abel Bautista contestó: 'Eso es. En este momento, son intuiciones o información parcial, y agradezco al técnico que haya puesto en nuestro conocimiento toda la información de que dispone, que no es ni mucho menos toda«.